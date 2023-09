Dal 4 al 15 settembre attiva la procedura online per rettificare i dati

Con la determina del Direttore n. 140 dell’01/09/2023 sono stati approvati e pubblicati gli elenchi dei partecipanti al bando di concorso ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per l’anno 2023/2024, chiuso lo scorso 31 luglio.

I nominativi sono già disponibili all’interno della sezione “Albo online” dell’ERSU, sostituiti, nel rispetto della legge sulla privacy, con il numero di richiesta, riportato nella domanda di borsa di studio e rintracciabile anche nella sezione “Le mie richieste” dell’area riservata del portale ERSU.

All’interno dell’Albo oltre alla determina del Direttore, sarà possibile consultare l’elenco dei partecipanti di primo anno e l’elenco dei partecipanti degli anni successivi al primo.

Come modificare o rettificare la domanda

Lo studente che ha presentato apposita domanda potrà trovare all’interno della sua pagina personale gli esiti della fase istruttoria e le eventuali note e dalle ore 9:00 del 4 settembre 2023 fino alle ore 14:00 del 15 settembre 2023, potrà eventualmente effettuare rettifiche ai dati dichiarati nella domanda di borsa di studio.

Per farlo basterà semplicemente compilare e inviare il “Modulo di rettifica/integrazione dati”. La nuova applicazione online sarà accessibile dalla sezione “Procedure e concorsi attivi” dell’area riservata del portale.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito ERSU, le FAQ al modulo online di rettifica/integrazione dati dichiarati nella domanda di borsa di studio a.a. 2023/2024 o contattare gli uffici dell’Ente attraverso ERSU risponde.

Le novità del bando ERSU

L’ERSU è l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario e si occupa della gestione dei servizi per il Diritto allo studio destinati agli studenti dell’Università di Palermo. In una recente intervista a Talk Sicilia il Presidente Michele D’Amico, dal mese di gennaio alla guida dell’Ente, ha raccontato tutti gli sforzi compiuti per migliorare i servizi per gli studenti, a partire dalle oltre 10 mila borse di studio erogate al 100% agli aventi diritto, agli 800 posti letto messi a disposizione per gli studenti fuori sede, fino ai 500 pasti che ogni anno vengono serviti agli studenti.

Con il nuovo bando D’Amico ha annunciato una serie di novità come “l’aumento dell’8,1 % degli importi minimi delle borse di studio” e “un maggior numero di posti letto (da 800 dello scorso anno a 944) grazie all’acquisizione, da parte dell’Ente, delle strutture immobiliari San Nicolò all’Albergheria e SS. Salvatore a Palermo, nell’ambito della linea di finanziamento del PNRR”.