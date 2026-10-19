Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Palermo dagli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Zisa-Borgo Nuovo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e lesioni personali aggravate.

L’episodio è iniziato in piazza Lolli, dove un uomo seduto su una panchina è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e poi aggredito con calci e pugni, senza un apparente motivo. Alcuni cittadini presenti nella piazza hanno assistito alla scena e hanno lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112.

All’arrivo delle pattuglie, i poliziotti hanno trovato la vittima con il volto tumefatto e hanno notato il 24enne che tentava la fuga verso la propria abitazione. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato proprio davanti al portone di casa. Il giovane aveva il volto e le mani sporchi di sangue, pur non presentando ferite sul corpo.

La successiva perquisizione all’interno dell’appartamento, eseguita con l’ausilio delle unità cinofile, ha portato al ritrovamento di 5 involucri contenenti complessivamente 100 grammi di hashish. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 3 bilancini di precisione e un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente.

La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. Ai poliziotti ha poi raccontato la dinamica dell’aggressione subita improvvisamente mentre si trovava sulla panchina.

Il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.