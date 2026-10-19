Oltre 400 sanzioni sono state elevate nell’ultima settimana dalla polizia municipale di Palermo durante i controlli stabiliti per contrastare l’alta velocità e il parcheggio irregolare. Le verifiche si sono concentrate in diverse aree della città, colpendo le soste sulle strisce pedonali, a ridosso degli incroci e davanti ai passi carrabili.

Durante i primi tre servizi effettuate con il dispositivo Telelaser Truspeed tra viale Diana, viale dell’Olimpo e via Libertà, gli agenti hanno multato 23 automobilisti per violazione dell’articolo 142 del Codice della strada. In 18 casi il limite di velocità è stato superato tra i 10 e i 40 chilometri orari, mentre in altri 5 casi l’eccesso è stato compreso tra i 40 e i 60 chilometri orari. Ulteriori rilevamenti a contestazione differita si sono svolti in via Lanza di Scalea, viale Regione Siciliana Nord Ovest in direzione Catania e viale Michelangelo.

Con l’impiego del sistema di rilevamento “Lince soste/street control”, le pattuglie hanno contestato 166 infrazioni per fermata e sosta vietata nel tratto compreso tra viale Strasburgo e piazza Giulio Cesare. Nel corso delle verifiche sono stati verbalizzati anche 16 automobilisti per mancata revisione dei veicoli e 5 per assenza della copertura assicurativa obbligatoria.