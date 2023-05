Gli atleti del team Tranchina sul ring abruzzese

Dallo Zen ai campionati italiani, una storia che si ripete. Dopo il successo ottenuto da Morgana La Rosa ad aprile, la Boxe Team Tranchina riprova ad agguantare la vittoria schierando tre atleti in gara al prossimo torneo tricolore che si svolgerà dal 18 al 21 maggio presso l’impianto di Roseto degli Abruzzi. Si tratta di Francesco Crucillà, in gara nella categoria 54kg, con quasi 60 match combattuti e già protagonista, lo scorso anno, alla Junior Nations Cup in Serbia; Giovanni D’Alessandro, categoria 70 kg, al suo 38° match; ed infine Vittorio D’Alessandro, categoria 46 kg, al suo sedicesimo match.

Pass conquistati grazie al duro lavoro condotto presso l’associazione sportiva dilettantistica palermitani, diretti dal lavoro tecnico del coach Salvatore Tranchina. “Sono contento che i miei ragazzi partecipino ai campionati italiani. Spero che questo possa essere l’inizio di un percorso che gli permetta di costruirsi un futuro sportivo. Sono tutti molto carichi. E’ un grande evento, ci sono i migliori pugili di categoria del nostro paese. Non posso che fare i miei migliori auguri ai ragazzi che parteciperanno al torneo”.

I risultati raggiunti nonostante le difficoltà

L’obiettivo è quello di riproporre l’impresa compiuta da Morgana La Rosa, che ha conquistato il titolo di campionessa italiana junior nella categoria 50 kg nello scorso torneo tenutosi a MonteSilvano nel mese di aprile. Una lunga strada fatta di lavoro, di fatica ma soprattutto di difficoltà nel reperire degli impianti all’altezza. Fatto su cui Salvatore Tranchina richiama l’attenzione delle istituzioni, con particolare riferimento agli investimenti da condurre sulla promozione sportiva nei quartieri popolari.

“Quello della boxe giovanile palermitana è un movimento che ha già conquistato dei risultati di rilievo, come quello della nostra atleta Morgana La Rosa. Il pugilato, come altri sport, è poco valorizzato nei quartieri popolari di Palermo. Realtà che hanno invece bisogno di attività in cui coinvolgere i ragazzi. Sarei curioso di conoscere la posizione dell’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia. Vorrei capire cosa si sta facendo per le associazioni sportive dilettantistiche, in particolare per quelle realtà che stanno lavorando in contesti popolari“.