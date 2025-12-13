Momenti di grande apprensione si sono vissuti all’alba in un’abitazione situata in Via Messina Marine a Palermo, dove un’incendio, presumibilmente innescato da un corto circuito delle luminarie dell’albero di Natale, ha danneggiato parte dell’appartamento. Due occupanti sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Fiamme in un appartamento in via Messina Marine

L’allarme è scattato intorno all’alba quando i vicini hanno notato fumo denso fuoriuscire dalle finestre dell’appartamento, situato al terzo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Palermo, supportate da un’autoscala.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe avuto origine dall’albero di Natale allestito nel salone, trasformando in brevissimo tempo gli addobbi e gli arredi circostanti in un cumulo di fiamme. La velocità di propagazione è stata elevatissima, saturando rapidamente l’aria di fumo tossico.

Due in ospedale per intossicazione

Gli occupanti dell’abitazione sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. A causa della prolungata esposizione ai fumi della combustione, entrambi presentavano sintomi di intossicazione e sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con due ambulanze.

I due sono stati trasportati presso l’ospedale più vicino per ricevere le cure del caso, sebbene le loro condizioni non destino particolare preoccupazione.

Si contano i danni

L’intervento dei Vigili del Fuoco è durato diverse ore ed è riuscito a circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che si propagasse alle unità abitative confinanti.

I danni materiali all’appartamento sono risultati ingenti: oltre alla completa distruzione dell’albero di Natale e di parte degli arredi del salone, il fumo e il calore hanno irrimediabilmente compromesso numerosi suppellettili, oltre a rendere inagibile l’intera area interessata dal rogo. I tecnici hanno effettuato i rilievi di rito per accertare con esattezza le cause dell’incendio, che restano con ogni probabilità legate a un malfunzionamento elettrico delle decorazioni natalizie.