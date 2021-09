nella caserma di Santa Cristina Gela

Hanno pensato di dare fuoco ai rifiuti nel cantiere per la ristrutturazione della caserma della stazione dei carabinieri di Santa Cristina Gela (Pa). Quattro operai di età compresa tra i 33 e i 56 anni sono stati arrestati in flagranza per “combustione illecita di rifiuti”.

Muratori piromani

I militari, durante i normali controlli, hanno notato una colonna di fumo nei pressi della caserma. Sono arrivati nel fabbricato di proprietà comunale e hanno trovato i muratori che stavano bruciando nel cortile della costruzione, materiale di risulta del cantiere: plastica, sacchi di cemento, materiale in ferro, pezzi di intonaco e altro.

Arrestati ai domiciliari

Le fiamme sono state spente dagli stessi operai che sono stati portati ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Incendi dolosi

Sono molti i piromani scovati nell’ultimo mese dalle forze dell’ordine. Il presidente della Regione Nello Musumeci è stato nominato, dal governo nazionale, commissario delegato per fronteggiare l’emergenza dovuta ai numerosissimi roghi che nell’ultimo mese hanno colpito molti Comuni della Sicilia. Il provvedimento è stato firmato dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e segue la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, “lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi”. All’Isola, nelle more della ricognizione dei fabbisogni, sono stati assegnati per l’attuazione dei primi interventi due milioni di euro.

Il decreto incendi

Il CdM ha approvato il nuovo Decreto legge sugli incendi. Inasprite le pene contro i piromani. Potere sostitutivo alle Regioni per catasto terreni incendiati. Satelliti, droni e nuove tecnologie. 100 milioni nel triennio 2021-2023.