Festa al centro commerciale ArcipelaGo!

Continua ad espandersi Bruno Euronics. È stato inaugurato il nuovo punto vendita dentro al centro commerciale ArcipelaGo! di Carini, in provincia di Palermo che si trova in via Strada Statale 113 al km 281.

Venti nuove assunzioni a tempo pieno per il negozio di Carini

Bruno Spa, socio di Euronics punta sulla cura delle persone. È per questo che con l’evento sono state celebrate le 20 nuove assunzioni a tempo pieno di giovani professionisti e addetti alla vendita. Veri e propri talenti che, dopo un periodo di formazione promosso dall’azienda, potranno offrire la loro consulenza qualificata ai clienti affezionati e ai nuovi.

Claudia Andronico “Puntiamo sullo sviluppo della nostra isola”

“Puntiamo – ha dichiarato Claudia Andronico, amministratore delegato di Bruno Euronics – sullo sviluppo della nostra Isola. Ecco perché non ci fermiamo mai nella ricerca di professionisti che possano contribuire a questo nostro progetto virtuoso. È sempre attiva la sezione candidature sul nostro sito (https://inrecruiting.intervieweb.it/euronics/it/career/) per posizioni in giro per tutta l’Italia, visto che la nostra crescita riguarda anche il Nord, come la Sicilia, dove abbiamo potuto confermare un servizio di alto livello proprio grazie al nostro personale sempre disponibile e qualificato”.

Per inviare le candidature

Questo il link al quale inviare la propria candidatura: https://inrecruiting.intervieweb.it/euronics/it/career/

La festa per l’inaugurazione

Una inaugurazione partecipata da centinaia di famiglie, professionisti e curiosi, che fa da preludio a un weekend molto ricco di emozioni ed experience.

Fino a domenica, non solo sarà possibile raggiungere il negozio di 1.000 mq con luci a led a basso consumo energetico ed etichette elettroniche ecofriendly, ma soprattutto ci si potrà dedicare ad una full immersion nelle aree esperienziali, cooking show e tutorial di bellezza, organizzate per rendere lo shopping semplice e allo stesso tempo coinvolgente.

Diego Crisafulli “Vogliamo offrire i nostri servizi in tutta la Sicilia”

“Con questa nuova apertura – ha detto Diego Crisafulli, AD Bruno Euronics – puntiamo a capillarizzare la nostra offerta e a offrire i nostri servizi in tutta la Sicilia. A Carini mancava un punto vendita e riteniamo che la parte occidentale dell’Isola rappresenti un territorio sensibile a un’alta professionalità e ai servizi che noi offriamo. Lavoriamo, giorno dopo giorno, con prodotti di qualità e ci rivolgiamo ad una clientela eterogenea. Dai giovani, interessati al gaming, agli adulti, che hanno bisogno della tecnologia per rendere la propria quotidianità più agevole in tutti gli ambiti”.

Un vero e proprio fiume di gente ha attraversato i corridoi del centro commerciale per raggiungere il nuovo centro Bruno Euronics.

Carlo Gruttad’Auria “Nostro impegno dedicato alle persone”

“Siamo molto contenti – sottolinea Carlo Gruttad’Auria, direttore del nuovo store – di come ha risposto il pubblico carinese. È ciò che desideravamo perché il nostro impegno è sempre dedicato alle persone: da un lato i collaboratori, che, con le loro professionalità, rappresentano il nostro valore aggiunto e poi i clienti che sono i primi datori di lavoro. Vedere così tanta gente popolare il negozio appena aperto, è stata un’emozione che difficilmente dimenticherò”.