Per l’inaugurazione previsti eventi

Tutto pronto per la “CariniExperience”. Giovedì 11 novembre alle ore 9 è in programma l’apertura del nuovo store Bruno Euronics all’interno del nuovo centro commerciale ArcipelaGO! nella strada statale 113 al Km 281,2 di Carini. A partire da venerdì 12 e per tutto il fine settimana, si attiveranno le attesissime aree esperienziali, con cooking show e tutorial di bellezza, organizzati dall’azienda leader in Italia nella vendita dell’elettronica di consumo da più di 85 anni.

Gli obiettivi dell’azienda

Proseguire nella virtuosa mission di creare posti di lavoro in Sicilia e offrire i propri servizi e soluzioni tecnologiche, sempre più all’avanguardia, ad un pubblico attento ed esigente. Ecco qual è l’obiettivo a breve termine della nuova apertura dello store Bruno Euronics. Il nuovo opening in arrivo è un momento atteso e potrà potenzialmente richiamare l’attenzione dell’intera Sicilia occidentale. Senza dimenticare anche il ritorno per il territorio sul piano occupazionale con 20 nuove assunzioni a tempo pieno di giovani professionisti e addetti alla vendita, preparati da appositi corsi di formazione.

Evento che incuriosisce

Un evento che ha già attirato l’attenzione di tanti giornalisti, stakeholders e famiglie. A cascata sono arrivati messaggi e richieste da parte dei curiosi di provare le “experience” in programma per il weekend in arrivo. Il negozio si espande su una superficie di mille metri quadrati con luci a led a basso consumo energetico e etichette elettroniche ecofriendly, per fare una full immersion nelle aree esperienziali, allestite per rendere lo shopping semplice e allo stesso tempo coinvolgente. All’interno del negozio Bruno Euronics, caratterizzato da un layout espositivo lineare e con un design ad ampie vetrate che lo rendono l’attrattiva principale di tutto il centro commerciale, sarà possibile, per tutto il fine settimana, provare dai cooking show, ai tutorial di bellezza: tutto questo per attirare un pubblico trasversale per età e interessi.

”Vogliamo investire, tante richieste”

“La Bruno – dichiara Diego Crisafulli, amministratore delegato di Bruno Euronics – è nata in Sicilia e con grande orgoglio continua ad investire su questo territorio in cui è già leader di mercato. Da quasi un secolo, con passione e dedizione, ci occupiamo di accompagnare e supportare i nostri clienti consumatori in tutto il loro percorso di vita, ma, soprattutto, diamo il nostro contributo alla crescita del settore dell’elettronica nell’Isola”. Non a caso Bruno Spa ha investito molto sulla formazione del personale, organizzando corsi gratuiti e rivolti a giovani talenti. “Siamo entusiasti – aggiunge l’altro amministratore delegato Claudia Andronico – della risposta che abbiamo avuto dai cittadini. A pochi giorni dall’annuncio della nuova apertura, sono già centinaia i curricula che abbiamo ricevuto e che custodiamo con cura nel nostro data base. Ci ripromettiamo di dare una risposta con le nuove espansioni e aperture dell’azienda che sono in programma anche i prossimi anni. La vera grande ricchezza della Bruno sono i suoi collaboratori, attualmente 800 persone, che ci aiutano ad offrire il migliore servizio, lavorando con onestà e grande passione”.