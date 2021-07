Due giorni di confronti del “Comitato Bus Turistici Italiani”

Il ritorno del turismo estero in Italia, la ripartenza delle gite scolastiche, i finanziamenti spalmati e non gravosi per le aziende dei bus turistici per il rinnovo del parco mezzi e lo sgravio delle accise sul carburante, già previsto nel resto d’Europa. Sono solo alcuni dei temi trattati nella due giorni di lavoro del “Comitato Bus Turistici Italiani” che si è concluso ieri sera al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta, a Lucca, alla presenza, tra gli altri, della delegazione siciliana di noleggiatori bus composta da Nicola Glorioso, Matteo Meo, Alfia Alioto Spatola, Filippo Busacca e Roberto Daino.

L’importanza di far tornare i turisti e di far viaggiare i bus

Un incontro in cui gli operatori si sono confrontati con il ministro del turismo Massimo Garavaglia che ha sottolineato l’importanza di “far tornare i turisti e a far viaggiare i bus. Ripartiamo poi – ha aggiunto il ministro – dalle gite scolastiche: l’anno prossimo sarà un anno normale. Ma la cosa più importante è far tornare i turisti stranieri. Per quanto riguarda l’accise sul carburante, il ministero del Turismo ha dato parere favorevole allo sgravio di 0,21 centesimi di euro, che rappresenterebbe un piccolo ma ulteriore segnale per il comparto. Nel Pnrr – come ha spiegato il ministro sul palco (e come tutti i rappresentanti delle forze politiche che sono intervenute hanno sottolineato n.d.r.) – sono previste misure dedicate a finanziamenti molto lunghi e spalmati che potrebbero consentire alle imprese di rinnovare e ammodernare le flotte senza ulteriori costi”.

Tavola rotonda su sostegni e prospettive

Sul palco della due giorni sono intervenuti anche il senatore Daniele Pesco, presidente della Commissione Bilancio, il senatore Daniele Manca, relatore al “Dl Sostegni”, la senatrice Roberta Toffanin. In particolare, sul tema ‘I bus turistici quale parte integrante dell’offerta turistica nazionale: sostegni e prospettive’, si è tenuta una tavola rotonda con la presenza di tutte le componenti politiche: il senatore Paolo Arrigoni della Lega, la senatrice Gelsomina Vono di Italia Viva, il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, il senatore Massimo Mallegni di Forza Italia, l’onorevole Davide Gariglio del Partito Democratico e l’onorevole Alessandra Gallone di Fratelli d’Italia.