Caccia ai nuovi milionari a Termini Imerese, 12 milioni vinti al Superenalotto, ecco la ricevitoria fortunata

Ignazio Marchese di

17/02/2023

E’ caccia a Termini Imerese, centro in provincia di Palermo, ai nuovi milionari grazie al sei al Superenalotto. Ben 3 quote da circa 4 milioni di euro delle 90 complessive in Italia sono state giocate nel bar Bevuto di Carmelino Catalano in via Bevuto. “Noi siamo famosi per le vincite. In passato ne abbiamo già avute parecchie. Qui è stato vinto un sei al superenalotto – dice Carmelino Catalano titolare del bar Bevuto –. Vengono sempre in tanti anche dai comuni limitrofi a giocare. Siamo specializzati nei sistemi”.

L’appello

Poi l’appello ai nuovi milionari del Superenalotto Termitani. “Spero che i vincitori si ricordino di noi e che investano questi soldi a Termini Imerese per creare posti di lavoro. Qui da quando ha chiuso la Fiat e altre aziende nella zona industriale i nostri giovani vivono passeggiando in piazza o sulle spalle dei genitori o percependo il reddito di cittadinanza. Spero che questi soldi possano portare lavoro nel nostro centro”.

Dell’identità dei vincitori nessuna traccia

Sapete chi sono i vincitori? “No assolutamente, – aggiunge Catalano – qui vengono davvero in tanti dai comuni vicini, siamo famosi per le vincite e la clientela non manca”. Le altre giocata vincente nel capoluogo siciliano e in provincia al tabacchi di via Gaetano La Loggia 186 di Palermo, al tabacchi di corso Vittorio Emanuele 256 di Villabate e infine al tabacchi Randazzo di via Falcone e Borsellino 39 a Marineo.

La curiosità

Nei bar, nelle piazze e nelle ricevitorie non si fa altro che parlare di questa pioggia di milioni di euro caduta in Sicilia grazie al Superenalotto. Ben 9 le quote giocate in Sicilia del maxi sistema che ha permesso di centrare il “6” da 371 milioni di euro. Ogni quota ha assegnato un premio da 4 milioni di euro e questo significa che in Sicilia sono arrivati ben 36 milioni di euro. Condizione che puntualmente fa rievocare lo scenario da “bar dello sport”, il famoso film di Lino Banfi del 1983. Dai titolari delle ricevitorie ai tanti residenti del quartiere cercano di capire chi possa aver centrato quella vincita.