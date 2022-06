Il corpo sul lato passeggero del veicolo

Il cadavere di un uomo è stato trovato dentro un’auto in piazza Giachery a Palermo. La vittima è ancora da identificare e si è in attesa del medico legale. E’ stato rinvenuto seduto nel sedile lato passeggero di una vecchia Ford Ka parcheggiata in un piccolo slargo prima delle pompe di benzina, alle spalle dell’entrata della stazione metro.

Nessuna ipotesi da scartare

Al momento non si esclude nessuna causa del decesso. In corso i rilievi della polizia scientifica, che sta pure acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Sono arrivati i sanitari del 118, alcune volanti e gli agenti del commissariato Libertà.

Altro cadavere alla Favorita

Il mese scorso il cadavere di un altro uomo di 47 anni è stato trovato in via della Favorita a Palermo. La denuncia di scomparsa era stata fatta il giorno prima dai familiari. Immediate le ricerche da parte della polizia che è riuscita a rintracciare la vittima localizzando il suo cellulare, con l’ausilio dei vigili del fuoco. La vittima si chiamava Giovanni Diliberto. Si trovava all’interno di una recinzione, accucciato.

Altra tragedia a Palermo

Lo scorso 9 maggio sempre a Palermo è stato rinvenuto per strada il cadavere di un altro uomo. Gabriel Capraru, romeno, 48 anni, è stato trovato all’interno della Fiera del Mediterraneo. Si trattava di una persona che, secondo una prima ricostruzione, era morta da almeno una settimana. Sul posto anche in quel caso i carabinieri del nucleo investigativo. La vittima era residente nella zona della Magione e da tempo viveva a Palermo.

Anche nel trapanese la terribile scoperta

Un altro cadavere è stato rinvenuto in una strada di Erice, nel trapanese, sempre il mese scorso. Si trattava di Antonino Di Bona, 51 anni di Castellammare del Golfo. Era riverso a terra, accanto ad un’auto e secondo una prima ricostruzione era intento a sostituire una ruota forata del mezzo. Nelle vicinanze sono stati trovati gli attrezzi per il cambio dello pneumatico, un crick e la chiave necessaria. Il cadavere si trovava per l’esattezza in via Trapani. Alcuni passanti lo hanno visto riverso a terra ed hanno subito lanciato l’allarme.