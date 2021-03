A Trazzera cucina l'imtatore Alessandro Gandolfo

Calamarata, crema di piselli e gallinella: il piatto gourmet di Trazzera con Alessandro Gandolfo

Alessandro Gandolfo è l’0spite della sedicesima puntata del cooking show

, il cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

La puntata di Trazzera

La Calamarata è un formato di pasta che consente mille ricette creative. E la creatività dello chef Gianvito Gaglio s’è espressa nella preparazione di questo primo piatto a base di gallinella e crema di piselli. Sotto la guida dello chef, ha cucinato l’imitatore Alessandro Gandolfo. Così, all’improvviso, ogni tanto abbiamo avuto a che fare con i consigli dell’ex premier Conte o con i paradossali consigli culinari di Adriano Celentano.

Ecco gli ingredienti per preparare questa “calamarata”

400 grammi di calamarata

250 grammi di piselli freschi

Una gallinella

100 ml. di bisque di gallinella

Olio evo , sale, pepe QB

Ecco come preparare questa calamarata

Preparate una bisque con la testa di una gallinella. Mettete l’acqua a bollire per la pasta. Con altra pentola sbianchite per qualche minuto i piselli in acqua bollente e poi frullateli. Sfilettare la gallinella e levate le spine. Quando avete finito tagliate i filetti di gallinella a losanga. Scottate i pezzi di pesce in padella, poggiandoli un foglio di carta forno, con un filo d’olio, sale e pepe. Versate la crema di piselli nella padella dove avete cotto il pesce. Scolate la pasta e finite la cottura in padella. A questo punto potete preparare il piatto. Farcite ogni pezzo di calamarata con la crema di piselli. Condite con la bisque di gallinella e con i pezzetti di pesce saltati in padella.