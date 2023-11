Calci e pugni a carabinieri durante controllo davanti al pub, arrestato minorenne a Carini

Ignazio Marchese di

07/11/2023

Un ragazzo si è scagliato con violenza contro due carabinieri davanti ad un pub di Carini (Pa). Li ha presi a calci e pugni nel corso di un controllo. I due militari sono rimasti feriti. Il giovane è stato fermato e il procuratore per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna ha chiesto la convalida dell’arresto.

La prognosi per i due carabinieri della compagnia di Carini è di 12 e 7 giorni.

A metà ottobre lite ed aggressione nel Trapanese

Litiga con i titolari di un negozio nel Trapanese, sfascia la mobilia e non contento aggredisce anche i carabinieri. Per queste intemperanze denunciato un uomo di 34 anni con le accuse di danneggiamento, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto a metà ottobre in un esercizio commerciale di Castelvetrano.

L’intervento da parte dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano. Al loro arrivo hanno assistito ad una lite all’interno di un’attività commerciale. Il 34enne aveva già danneggiato il negozio e aggredito fisicamente i titolari dell’esercizio.

Alla vista dei militari dell’Arma l’uomo si sarebbe scagliato pure contro di loro con calci e pugni. Con non poche difficoltà è stato bloccato e riportato alla calma in pochi attimi. Per i carabinieri, intervenuti con due equipaggi, sono servite le cure mediche per le lesioni riportate cosi come per i titolari dell’attività commerciale.

Spaccio di droga e aggressioni a familiari e carabinieri, due arresti

Due arresti a fine luglio da parte dei carabinieri nel Trapanese per spaccio di droga e per aggressioni a familiari e carabinieri. Si tratta di due diverse operazioni portate avanti in provincia. In un caso è maturata nel corso di controlli su strada. Nell’altro caso invece l’operazione è scaturita in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva lanciato l’sos vedendo l’aggressione.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo sono invece intervenuti nel territorio di Castellammare del Golfo. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un pregiudicato alcamese di 28 anni, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. I militari, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino, intervenivano nell’abitazione del giovane.

E’ stato trovato in forte stato di agitazione psico-fisica dovuta verosimilmente all’assunzione di alcool. Secondo i militari avrebbe aggredito sia verbalmente che fisicamente i genitori e gli stessi militari intervenuti. Non contento avrebbe colpito con calci e pugni i veicoli dell’Arma, causando vistosi danni alla carrozzeria. Anche in questo caso per il 28enne è arrivato l’obbligo di dimora dopo l’udienza di convalida dell’arresto.