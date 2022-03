Due storie nel Trapanese

Due le misure cautelari eseguite negli ultimi tre giorni dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani, nei confronti di due uomini, accusati di reati commessi in ambito familiare. Due storie diverse, ma entrambe caratterizzate da comportamenti minacciosi o persecutori posti in essere da due figli con problemi di alcolismo e tossicodipendenza, nei confronti dei loro genitori.

La prima storia: minaccia la madre con una mannaia

In particolare uno dei due soggetti, ospitato nella casa materna, aveva di recente minacciato la genitrice, anche utilizzando una mannaia.

La seconda storia: ubriaco e drogato minaccia i familiari

Mentre l’altro, dopo aver abbandonato una comunità di recupero per tossicodipendenti, aveva iniziato a vessare i familiari presentandosi sistematicamente nell’abitazione in stato di ebrezza alcolica o sotto l’influsso di stupefacenti.

Le indagini delle Polizia di Stato

Gli operatori della Polizia di Stato, al termine di approfondimenti investigativi, hanno raccolto importanti elementi probatori, alla base dell’emissione dei due distinti provvedimenti cautelari emessi dal GIP su richiesta della locale Procura trapanese.

Due misure cautelari

In particolare, sia per il primo, accusato di minacce aggravate, sia per il secondo, accusato di maltrattamenti in famiglia, è scattato il divieto di avvicinamento.

I casi simili

Non è la prima volta che si verificano storie del genere in ambito familiare, in Sicilia. Solo un mese fa una madre si è vista costretta a denunciare il figlio per i continui maltrattamenti dovuti alla sua tossicodipendenza. In un’escalation continuo di violenze è stata costretta a chiamare i carabinieri, temendo per la sua vita e quella dell’altra figlia. E’ finita con l’arresto di un giovane di 21 anni nel catanese con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. A mettergli le manette i carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo della compagnia di Gravina di Catania che lo hanno arrestato nella flagranza di reato.

E sempre un mese fa, ma a Floridia, nel Siracusano, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un giovane responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre.

A Pachino un uomo, 34 anni, con precedenti penali fu arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti della madre. Secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine, la donna venne aggredita dal figlio dopo il suo rifiuto a consegnargli 50 euro, soldi che gli sarebbero serviti per i suoi vizi. A quel punto, l’uomo sferrò alla madre un pugno in pieno viso, procurandole lesioni e deficit visivi all’occhio sinistro.