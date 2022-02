indagine dei carabinieri

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato in flagranza un giovane responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre.

La denuncia della madre

La donna, nei mesi scorsi, che non poteva più sopportare le minacce, le percosse e le continue richieste di denaro per comprare droga, alla fine si è rivolta ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno raccolto la denuncia della vittima nei locali dedicati del Comando provinciale di Siracusa previsti dal progetto “una stanza tutta per se”.

Divieto di avvicinamento alla donna

L’Autorità Giudiziaria, a seguito della relazione dei militari, ha imposto il divieto di avvicinamento alla vittima. Il giovane, anche se raggiunto dal provvedimento, si è presentato a casa della madre chiedendo del denaro. Questa, per paura di subire ulteriori maltrattamenti, ha immediatamente chiamato i carabinieri che, intervenuti, hanno interrotto l’aggressione ed arrestato il giovane per aver violato il divieto di avvicinamento.

Tanti casi di madri picchiate dai figli

Sono diversi i casi come quelli accaduti a Floridia. A Siracusa, nei mesi scorsi, gli agenti delle Volanti arrestarono, con l’accusa di tentata estorsione nei confronti della propria madre, un ventunenne, R.A., con precedenti penali. Il giovane, secondo quanto emerso nelle indagini, era ai domiciliari in quanto condannato per traffico di droga e la convivenza con la madre sarebbe stata difficile, specie per la donna, a cui, negli ultimi giorni, avrebbe chiesto, in modo pressante, dei soldi.

Vittima colpita con aspirapolvere

Il rifiuto della donna innescò una violenta reazione del figlio che le scagliò contro un’aspirapolvere, colpendola con schiaffi e pugni.

Pugno del figlio alla mamma

A Pachino un uomo, 34 anni, di Pachino, con precedenti penali fu arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti della madre. Secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine, la donna venne aggredita dal figlio dopo il suo rifiuto a consegnargli 50 euro, soldi che gli sarebbero serviti per i suoi vizi. A quel punto, l’uomo sferrà alla madre un pugno in pieno viso, procurandole lesioni e deficit visivi all’occhio sinistro.