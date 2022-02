il compagno arrestato, lei denunciata

Una coppia di conviventi aveva trasformato la propria casa, a Canicattini Bagni, nel Siracusano, in un bazar della droga. Da loro rifornivano i tossicodipendenti ed è bastato seguire loro per rintracciare i due giovani.

Compagno arrestato

Lui, 26 anni, è stato arrestato, lei, 24 anni, è stata denunciata: per entrambi l’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Il giovane, nelle prossime ore, si presenterà al palazzo di giustizia di Siracusa, per essere sottoposto all’interrogatorio in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Scoperto kit per la droga

Nel corso della perquisizione, scattata nell’appartamento della coppia, i carabinieri della stazione di Canicattini hanno rinvenuto 30 grammi di hashish: la droga era pronta per essere spacciata ma nel corso del controllo è stato scoperto del materiale per il confezionamento.

Hashish nella borsetta

L’attenzione dei carabinieri non si è limitata al proprietario dell’abitazione ma si è estesa anche alla convivente 24enne, che aveva tentato di occultare alcune stecche di hashish all’interno della propria borsetta. Per l’uomo è scattato l’arresto ma, come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa, ha ottenuto i domiciliari.

Allaccio abusivo

I due sono stati anche denunciati per l’allaccio abusivo alla corrente elettrica dell’appartamento dove abitano.

Altra coppia fermata nel Siracusano

Nei giorni scorsi, ma a Palazzolo Acreide, a pochi chilometri da Canicattini Bagni, i carabinieri di Siracusa hanno arrestato 2 coniugi, lui 44 anni, lei 22 anni, che avevano in casa 4 kg di marijuana e oltre 110 grammi di hashish occultati in barattoli.

La perquisizione

I contenitori erano all’interno di un’autorimessa annessa all’abitazione ma è stato rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento in dosi. La perquisizione, estesa anche al terreno di pertinenza del villino, ha permesso di rinvenire oltre 50 piantine di marijuana.

Il ruolo

La coppia avrebbe deciso di ritagliarsi un ruolo nel mercato degli stupefacenti e la droga avrebbero decisi di produrla in casa, in modo artigianale e peraltro senza molti costi ma il piano è saltato quando, nelle ore scorse, i carabinieri hanno fatto irruzione nella loro abitazione.