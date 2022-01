In un caso un pregiudicato aveva violato l’obbligo di dimora

Due divieti di avvicinamento e un arresto per tre diversi casi di violenza sulle donne nel trapanese. In un caso si è verificata la violazione delle prescrizioni imposte da una precedente misura cautelare che gli imponeva l’obbligo di dimora. Un pregiudicato è stato quindi arrestato dalla squadra mobile della questura di Trapani. L’uomo, un quarantenne trapanese, si era allontanato dall’abitazione in orari non consentiti dal provvedimento, recandosi nell’appartamento dell’ex moglie, minacciandola e danneggiando diversi oggetti che si trovavano sul pianerottolo.

La segnalazione alla corte d’appello

Le violazioni sono state così segnalate dalla corte d’appello, che ha disposto per il trapanese l’aggravamento della misura ed è finito ai domiciliari. Nell’ambito di altre attività d’indagine, gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito due distinte ordinanze che impongono il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, nei confronti di due uomini, accusati del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti delle rispettive compagne.