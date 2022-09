Le fiamme a Camporeale in piazza del Papiro

Indagano i carabinieri per l’incendio di un’auto di accertata matrice dolosa avvenuto questa notte a Camporeale, nel Palermitano. Ad andare a fuoco il mezzo intestato ad un operaio di 40 anni residente in paese con qualche precedente. Il veicolo è andato parzialmente distrutto. Al lavoro per tutta la notte i militari dell’arma della locale stazione alla ricerca di indizi per riuscire a risalire all’autore del raid. Attorno alla Lancia Y data alle fiamme sono state trovate tracce di liquido infiammabile.

Le indagini

Intanto i carabinieri della compagnia di Partinico, competenti per territorio, potranno far leva nel loro lavoro investigativo sulle immagini di videosorveglianza installata in zona. Sono stati acquisiti i filmati da cui si spera di poter riuscire a individuare l’autore o gli autori dell’incendio. Nel contempo sarà ascoltato il proprietario del veicolo per provare a capire se nei giorni precedenti aveva avuto screzi con qualcuno e di che natura. Si sta anzitutto scavando nella vita lavorativa privata della vittima alla ricerca di un possibile movente che possa aver scatenato questo violento episodio. I piccoli precedenti dell’operaio comunque non sembrano essere al momento collegabili a quanto accaduto.

I precedenti in paese

Sono diversi i precedenti di incendi di accertata o probabile matrice dolosa a Camporeale. Nel dicembre del 2019 una Fiat Punto venne data alle fiamme. L’auto era parcheggiata in via Noto e apparteneva ad una donna di 66 anni, ma è in uso al figlio, 44 anni, che risiede a Cinisi. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri pare che il rogo fosse doloso. Inoltre qualcuno avrebbe visto l’attentatore che prima di dare fuoco avrebbe tagliato le gomme. Le fiamme danneggiarono la parte anteriore del mezzo e furono spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Partinico.

A fuoco anche un’autocisterna del Comune

Ancor più inquietante quanto accaduto nel gennaio del 2016 quando un incendio distrusse un’autocisterna che si trovava posteggiata nell’autoparco del comune di Camporeale in via Pascoli. Le fiamme danneggiarono la cabina del mezzo. Un anno prima un altro incendio distrusse l’abitazione estiva di un pensionato di Camporeale. Le fiamme furono appiccate ad una villetta a due piani in via Pascoli. Nel corso del raid venne anche bruciata una Fiat Punto che si trovava nel garage.