IL CANTIERE DOVEVA CONCLUDERSI A GENNAIO 2021. PAROLA D'ORDINE: FARE PRESTO

Far saltare il “tappo” di viale Regione Siciliana prima dell’inizio dell’estate: questo è l’obiettivo che si è posta l’Autorità di Bacino regionale relativamente all’iter dei lavori sull’area del canale Mortillaro, a Palermo. Centottanta metri maledetti per la viabilità del capoluogo siciliano, che tanti problemi hanno causato ad automobilisti e camionisti, già tartassati dalle limitazioni sul ponte Corleone e sul ponte Oreto.

Guidatori costretti a deviare sulla bretella laterale, con relativi incolonnamenti soprattutto nelle ore di punta. Un cantiere che, sulla carta, doveva durare due mesi. Poi, arrivò l’imprevisto: un crollo nell’area al di sotto del canale Mortillaro e del Passo di Rigano, proprio dove si stavano svolgendo i lavori. Da lì la necessità di effettuare un nuovo ciclo di cantiere, con relativi rimpalli di competenza fra Comune e Regione. Risultato: tempi allungati e primo intervento concluso addirittura dopo un anno. Adesso si attende la partenza dei nuovi lavori. La parola chiave è imperativa: fare presto.

Canale Mortillaro, il bando regionale

Una lunga diatriba burocratica che ha assegnato la patata bollente agli uffici regionali. L’Autorità di Bacino ha così predisposto il bando, pubblicato il 22 dicembre sul proprio sito. Lavori assegnati in poco meno di un mese, con l’apertura delle buste effettuata il 20 gennaio. Al bando hanno partecipato ben 74 aziende, due delle quali escluse dalla valutazione. Dieci invece le offerte al ribasso considerate anomale, in quanto superavano la soglia stabilita dalla commissione. Ad aggiudicarsi il bando di gara è stata la Mondello Costruzioni, azienda con sede legale a Sant’Agata di Brolo, in provincia di Messina.

I lavori comporteranno un impegno per un arco temporale di circa 120 giorni, con un costo di poco inferiore ai 220.000 euro. La partenza del nuovo cantiere è prevista invece entro fine mese. L’obiettivo degli interventi è quello di mettere in sicurezza l’area sottostante al canale Mortillaro e al Passo di Rigano. Ciò permetterebbe di porre la parola “fine” sul cantiere, in modo da restituire il tratto di viale Regione Siciliana alla cittadinanza. Una boccata d’ossigeno per la viabilità cittadina, messa in ginocchio dai cantieri e dalle restrizioni alla viabilità.

Il plauso di Adriano Varrica (M5S)

Soddisfatto della celerità dell’assegnazione del bando sul canale Mortillaro il deputato nazionale del M5S Adriano Varrica. Il parlamentare pentastellato, molto sensibile alle tematiche relative alle infrastrutture del capoluogo siciliano, ha sottolineato nei giorni scorsi l’impegno degli uffici regionali. “I lavori su Viale Regione Siciliana stanno finalmente per partire. Entro la prossima settimana dovrebbero iniziare. Nei prossimi giorni – comunica Adriano Varrica – potrà essere effettuata la consegna d’urgenza dei lavori finalizzati a rimuovere il ‘tappo’ in viale Regione Siciliana per ripristinare il regolare flusso veicolare in un’arteria nevralgica della città di Palermo che per molti mesi ha creato disagi quotidiani ai cittadini”.

Un termine, quello dei 120 giorni, che Varrica ritiene perentorio. “L’Ufficio del Commissario per il dissesto idrogeologico, al quale rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti istituzionali, ha rispettato le tempistiche di gara e sta lavorando col Comune in queste ore per definire ogni passaggio: il bando prevede un termine contrattuale di 4 mesi per il completamento dei lavori, ma faremo ogni azione possibile per ottenere la riapertura prima della data prevista”.