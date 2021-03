Chieste dimissioni anche di Musumeci

Cancelleri durissimo con Razza e Musumeci dopo lo scandalo della sanità

“Notizie agghiaccianti”. Commenta così lo scandalo siciliano il sottosegretario siciliano

Vox Populi sarà parte civile e chiede dimissioni di Musumeci

Continua la pioggia di richieste di dimissioni all’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza dopo lo scandalo scoppiato in Sicilia in seguito alle indagini della Procura di trapani sui dati dell’emergenza sanitaria che in Sicilia sarebbero stati falsati ad arte. Tre arresti e vari indagati è il risultato dell’inchiesta coordinata dalla procura trapanese ed eseguita dai Nas di Palermo. Tra gli indagati, l’assessore Razza. “Notizie agghiaccianti”. Commenta così lo scandalo siciliano il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri. Anche il politico siciliano chiede le dimissioni di Razza parlando di “sceneggiate messe in atto dal presidente Musumeci e dal suo fidatissimo assessore Razza“.

Cancelleri attacca Musumeci e Razza

“Hanno schernito il sistema delle zone differenziate e non hanno mai perso occasione per criticare e attaccare ogni azione del Governo nazionale. Se fosse accertato quanto leggiamo saremmo davanti al fatto più grave mai avvenuto nel nostro paese durante questa pandemia, altro che Gallera, Fontana e la Lombardia, qui il duo Razza-Musumeci per “un disegno politico scellerato”, come scrive il Gip dell’inchiesta, hanno spalmato nel tempo il numero dei decessi e dei contagiati comunicando così dati falsi all’Istituto Superiore della Sanità, tutto ciò per evitare la zona rossa, mettendo così in pericolo la vita dei siciliani”. Cancelleri attacca non solo l’assessore finito nel vortice dello scandalo ma anche il presidente della regione Siciliana. Musumeci però non è indagato, anxi, sarebbe stato “ingannato” dal suo assessore, come afferma il gip nella sua ordinanza.

“Parole di Razza fanno schifo”

“Non mi faccio impressionare dall’avviso di garanzia, ho grande rispetto per il lavoro della magistratura e sono loro che dovranno giudicare l’operato di tutti i coinvolti, anche dell’Assessore Razza, ma le parole che emergono dalle intercettazioni non hanno bisogno di un magistrato per essere valutate, fanno schifo e basta”. “Spalmiamo i morti” queste le parole di Razza che si apprendono dalle intercettazioni che stanno emergendo. “Un personaggio pubblico non può mentire alla popolazione solo per un tornaconto politico mettendo a rischio la salute pubblica, perché ciò, non solo è grave, ma soprattutto è immorale”.

Chieste dimissioni anche di Musumeci

Nell’agone delle critiche c’è anche Vox Populi che annuncia di volersi costituire parte civile “per i siciliani che rischiano la vita” e chiede anche a Musumeci di dimettersi. “Vox Populi si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario a carico dei vertici della sanità siciliana – annuncia Lucia Pinsone, che del movimento è presidente – Le intercettazioni in cui si decideva come ‘spalmare’ i morti nei report quotidiani fanno rabbrividire, lo dico anche da responsabile Covid del Miur, che è stata in trincea fin dalla prima ondata”.