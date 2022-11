Perquisizioni alla ricerca di droga nel Palermitano, arrestati un giovane e una donna

Michele Giuliano di

11/11/2022

Perquisizioni e droga scovata dalla polizia a Partinico, nel Palermitano. Una donna di 32 anni e un giovane di 20 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato cittadino. Nel corso del primo controllo, grazie al contributo del cane antidroga Ulla, in casa della donna sono stati trovati dentro un borsello, 43 involucri di cocaina per un peso complessivo di 20 grammi e 120 euro. Droga e denaro sono stati sequestrati. La donna è stata arrestata e il provvedimento già convalidato dal gip.

La perquisizione

Il 20 enne è stato arrestato dopo una perquisizione in casa. Il giovane durante i controlli ha lanciato dalla finestra un sacchetto con dentro 146 grammi di marijuana divisa in dosi. L’arrestato che ha ammesso di avere lanciato il sacchetto con la droga si trova ai domiciliari.

Sempre più giovani con le mani in pasta

Quel che emerge dalle ultime operazioni antidroga in Sicilia è che a buttarsi in questo business sono sempre più giovani. Appena qualche giorno fa i finanzieri del comando provinciale di Siracusa hanno arrestato a Rosolini, nel Siracusano, un minorenne trovato in possesso di un chilogrammo di hashish suddiviso in 10 panetti. Le indagini sono state avviate dopo aver scoperto in una piazza dello spaccio del Comune agricolo una comitiva di ragazzi, seduti vicino ai propri scooter. Nel momento in cui i finanzieri si sono avvicinati per procedere ad alcuni controlli, uno dei ragazzi si è allontanato dal proprio motociclo per darsi alla fuga.

Uno dei militari si è messo al suo inseguimento fino a bloccarlo, gli altri hanno proceduto alla perquisizione dello scooter lasciato incustodito. Dentro c’era una busta nera contenente 10 panetti da 100 grammi l’uno di sostanza stupefacente, verosimilmente di tipo hashish, e un’agenda nella quale vi era segnata una lunga lista di clienti a cui era stata venduta la sostanza con l’indicazione del guadagno ricevuto per ogni singolo scambio.

Altri minore arrestato nel Ragusano

Nei giorni scorsi, ma a Ragusa, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio un 17enne che, nella sua abitazione, avrebbe gestito un mercatino della droga. Sul tavolo della cucina, i carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish di circa 40 grammi, un bilancino di precisione e del materiale per confezionare gli stupefacenti. Inoltre, nascosti all’interno di un calzino custodito nel comodino vicino al letto, la somma contante di 1100 in banconote di diverso taglio.