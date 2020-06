La nomina

“Cantiere popolare accoglie il contributo di giovani con competenze e passione politica, desiderosi di spendersi per il rilancio del territorio, ben consapevoli delle sue ricchezze ma anche delle sue lacune che sono essenzialmente di tipo infrastrutturale. Rientra in questa prospettiva la nomina di Giuseppe Abruzzo a Responsabile del Dipartimento Agricoltura di Cantiere popolare”. Cosi Saverio Romano, leader del partito ed ex ministro della Politiche Agricole. Giuseppe Abruzzo, trentenne di Burgio, è attualmente assessore comunale all’Ambiente e ha maturato una grande esperienza nel comparto.

“A Giuseppe e a tutti gli uomini e le donne che si stanno impegnando nell’attivita’ di partito, facendo rete e mettendosi a confronto – ha aggiunto Romano– il mio piu’ sincero augurio di buon lavoro e la totale disponibilita’ mia e di tutto Cantiere popolare”.