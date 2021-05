Maria Pia Castiglione coordinatrice a Trapani

Angelo Fasulo nominato a Caltanissetta, Maria Pia Castiglione a Trapani

Dell’Utri “Questo è un ulteriore segnale della validità delle nostre ragioni”

Angelo Fasulo, ex sindaco di Gela ed avvocato, è il nuovo coordinare provinciale a Caltanissetta di Cantiere Popolare. Lo ha nominato Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale che ha anche annunciato Maria Pia Castiglione al capo coordinamento del partito a Trapani.

“Il progetto politico di Cantiere Popolare – spiega in una nota Massimo Dell’Utri – registra un crescente consenso nel territorio e questo è un ulteriore segnale della validità delle nostre ragioni e dell’impegno che negli anni è stato profuso nelle amministrazioni locali e in tutte le province, con una coerenza di valori e di programmi che ci contraddistingue. È questo il contesto nel quale ci muoviamo, alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali in una fase difficile per la nostra Sicilia, con alleanze forti e significative con altre formazioni politiche di Centro con le quali stiamo definendo percorsi comuni e con il supporto di esponenti politici di spessore come Maria Pia Castiglione e Angelo Fasulo, da oggi coordinatori di Cantiere Popolare rispettivamente nelle province di Trapani e Caltanissetta. A loro il pieno sostegno della nostra comunità politica e l’augurio di buon lavoro”.

I due nuovi coordinatori

Maria Pia Castiglione, medico neurologo, ex senatore delle Repubblica e già sindaco di San Vito Lo Capo, è da sempre un riferimento politico di alto valore e di grande esperienza. Angelo Fasulo, avvocato, ex sindaco di Gela, vanta anch’egli una lunga esperienza politica e amministrativa che metterà al servizio di questo nuovo incarico.

Cantiere Popolare ha sottoscritto Carta dei Valori

Cantiere Popolare è uno dei quattro partiti che ha sottoscritto la Carta dei Valori e che partecipa alla nascita del nuovo Grande centro. “Si va avanti verso il grande centro in Sicilia. A Palermo, nei giorni scorsi, un nuovo confronto tra le componenti partitiche e i movimenti che hanno presentato, pochi mesi addietro, una Carta dei Valori che si richiama ai principi del Popolarismo europeo”.

Lo si legge in una nota a firma di Nicola D’Agostino di Italia Viva, Decio Terrana dell’Udc, Massimo Dell’Utri di Noi con l’Italia-Cantiere Popolare e Angelo Bellina di Idea Sicilia. E’ una conferma ufficiale alle anticipazioni di BlogSicilia che già venerdì scorso ha raccontato il ‘patto dei paccheri’ siglato a pranzo all’interno del ristorante ‘Le Antiche Mura’ di Mondello “Dall’incontro è emersa la necessità di una proposta politica – continua la nota ufficiale – che, per essere credibile e contemporanea, deve rispondere ai nuovi bisogni delle regioni meridionali e prospettare soluzioni e modelli sociali dove i diritti delle famiglie, le garanzie dei cittadini e l’attenuazione delle disuguaglianze stiano a fondamento del contratto con gli elettori”.