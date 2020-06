La nomina di Aurelia Granà e Antonio Carlisi

Cantiere popolare nomina Aurelia Granà neo responsabile regionale Dipartimento Formazione e Antonio Carlisi responsabile dipartimento Salute. Così “Cantiere popolare si struttura nel territorio attraverso i suoi dipartimenti, strutture di interlocuzione con le amministrazioni pubbliche, con le categorie produttive e con gli addetti del settore, in una prospettiva di confronto con le esperienze locali.

“Ci attendono grandi trasformazioni – si legge in una nota del partito – che richiedono competenze e capacità innovativa, e una forte sensibilità nei confronti delle fasce più svantaggiate della popolazione. La nomina di Aurelia Granà a responsabile regionale del Dipartimento Formazione rientra pienamente in questo progetto e il settore della formazione è strategico nel medio e lungo periodo. Ad Aurelia il mio più sincero augurio di buon lavoro”.

Saverio Romano, leader di Cantiere popolare, ha voluto anche Antonio Carlisi che rivestirà il ruolo di responsabile regionale del Dipartimento Salute. “L’emergenza Covid 19 – dice -, qualora ve ne fosse bisogno, ci ha fatto capire ancora di più l’importanza di un sistema sanitario ben strutturato nel territorio, la professionalità, le competenze di tutti gli operatori sanitari e l’opportunità di migliorare ancora di più il servizio che i presidi sanitari erogano ai cittadini. C’è molto da fare per adeguare gli standard e colmare le lacune esistenti. La comunità politica di Cantiere popolare vuole dare il suo contributo e la nomina di Antonio Carlisi a responsabile regionale del Dipartimento Salute è il modo migliore per intraprendere un percorso che punti sul confronto e sul dialogo con tutti quelli che ogni giorno si occupano di un servizio essenziale come quello della salute”.

Aurelia Granà, palermitana, laureata in Scienze della Formazione, è da anni impegnata professionalmente in progetti di formazione, con particolare riferimento all’inclusione sociale, alle politiche del lavoro e di sostegno alle famiglie, dell’integrazione sociale e di contrasto alle disuguaglianze sociali ed economiche. Antonio Carlisi, di Grotte, è dirigente medico dell’Asp di Agrigento dal 1991, è stato più volte sindaco di Grotte, presidente del Consiglio comunale e assessore. E’ socio fondatore della sezione di Agrigento dell’ AMCI, Associazione medici cattolici italiani.