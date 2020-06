Cantiere Popolare, Antonietta Amoroso coordinatrice partito a Barcellona Pozzo di Gotto

Redazione di

05/06/2020

Il responsabile regionale Enti Locali di Cantiere Popolare, Roberto Corona, in accordo con il dirigente organizzativo ed i dirigenti provinciali, ha affidato ad Antonietta Amoroso, dirigente scolastico e consigliere comunale, il ruolo di coordinatrice del partito nella citta’ di Barcellona Pozzo di Gotto per rafforzare la partecipazione attiva di Cantiere popolare sul territorio e seguire gli sviluppi delle prossime elezioni amministrative rinviate a novembre. “L’esperienza politica amministrativa di Antonietta Amoroso, che già è stata vicesindaco del Comune e nostra candidata alle ultime elezioni regionali – ha dichiarato Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare – sarà utile e determinante per aggregare le migliori energie della società civile, in un progetto inclusivo che si ispiri alla tradizione del pensiero politico liberal popolare”. Proprio Saverio Romano ha preso parte nei giorni scorsi al dibattito sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. “Senza infrastrutture adeguate il Mezzogiorno, la Sicilia, non ha alcun futuro. Lo dico e e lo scrivo da decenni’. Sono felice che molti altri oggi lo condividano –ha sottolineato -. Il tema del Ponte così come quello delle infrastrutture strategiche è stato centrale nella mia campagna elettorale così come è stato ribadito nell’ultimo incontro dei partiti che sostengono il governo Musumeci. Abbiamo chiesto a gran voce che venisse messo in agenda e siamo felicissimi di apprendere che oltre alle forze politiche tradizionalmente favorevoli oggi anche la sinistra, nella sua variegata composizione, sia in Sicilia che a Roma si dice disponibile per un piano di infrastrutture strategiche e in tale contesto il Ponte sullo Stretto diviene centrale. Ci auguriamo che alle parole seguano i fatti: sarebbe intollerabile sentire le solite promesse che ciclicamente vengono fatte e disattese”.

Il responsabile regionale Enti Locali di Cantiere Popolare, Roberto Corona, in accordo con il dirigente organizzativo ed i dirigenti provinciali, ha affidato ad Antonietta Amoroso, dirigente scolastico e consigliere comunale, il ruolo di coordinatrice del partito nella citta’ di Barcellona Pozzo di Gotto per rafforzare la partecipazione attiva di Cantiere popolare sul territorio e seguire gli sviluppi delle prossime elezioni amministrative rinviate a novembre.

“L’esperienza politica amministrativa di Antonietta Amoroso, che già è stata vicesindaco del Comune e nostra candidata alle ultime elezioni regionali – ha dichiarato Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare – sarà utile e determinante per aggregare le migliori energie della società civile, in un progetto inclusivo che si ispiri alla tradizione del pensiero politico liberal popolare”.

Proprio Saverio Romano ha preso parte nei giorni scorsi al dibattito sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“Senza infrastrutture adeguate il Mezzogiorno, la Sicilia, non ha alcun futuro. Lo dico e e lo scrivo da decenni’. Sono felice che molti altri oggi lo condividano –ha sottolineato -. Il tema del Ponte così come quello delle infrastrutture strategiche è stato centrale nella mia campagna elettorale così come è stato ribadito nell’ultimo incontro dei partiti che sostengono il governo Musumeci. Abbiamo chiesto a gran voce che venisse messo in agenda e siamo felicissimi di apprendere che oltre alle forze politiche tradizionalmente favorevoli oggi anche la sinistra, nella sua variegata composizione, sia in Sicilia che a Roma si dice disponibile per un piano di infrastrutture strategiche e in tale contesto il Ponte sullo Stretto diviene centrale. Ci auguriamo che alle parole seguano i fatti: sarebbe intollerabile sentire le solite promesse che ciclicamente vengono fatte e disattese”.