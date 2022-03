Ci risiamo. Anche oggi è stata una giornata di fuoco ai pronto soccorso palermitani. Le ambulanze sono rimaste in code per ore davanti agli ospedali palermitani.

Da una settimana il pronto soccorso del Buccheri La Ferla è chiuso e così i pazienti che solitamente venivano portati nel nosocomio in via Messina Marine vengono dirottati negli altri ospedali.

L’effetto è quello che si sta assistendo da alcune ore. Una decina di ambulanze in coda con i pazienti che restano nei mezzi all’ospedale Civico di Palermo, sette in fila all’ospedale Policlinico dove è quasi impossibile fermarsi visto che non c’è molto spazio e altre sette davanti all’Ingrassia.

Non va meglio all’ospedale Villa Sofia dove l’indice di sovraffollamento è del 297% e ci sono 89 pazienti al pronto soccorso di questi 33 in attesa.

Va un po’ meglio al pronto soccorso Covid del Cervello dove l’incide è al 110% con 22 pazienti dentro la struttura e 9 in attesa.

Non una situazione semplice da gestire che provoca disagi e malcontenti tra i pazienti in coda e i familiari che chiedono notizie sulla salute dei propri cari portati in ambulanza negli ospedali.