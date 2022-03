Messa in pratica l'ordinanza dell'Ufficio Mobilità

Dalla padella alla brace: il traffico in zona Oreto-Stazione continua ad essere in tilt. L’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo le sta provando tutte per dirimere la matassa derivata dagli ingorghi causati dalle restrizioni vigenti sul ponte Corleone. In seguito all’enorme afflusso di mezzi, i tecnici hanno stabilito dei cambi all’interno della circolazione della III Circoscrizione.

Due le ordinanze in particolare: la prima ha stabilito l’inserimento di alcuni sensi unici di marcia in zona Oreto, mentre con la seconda è stato aperto uno svincolo su viale Regione Siciliana, all’altezza del quartiere Villagrazia. Ma i problemi alla viabilità sono rimasti. Come segnalato da diversi automobilisti, che hanno evidenziato le code di vetture e mezzi pesanti sul ponte Oreto. Struttura sulla quale vigono restrizioni stringenti alla viabilità.

L’ordinanza dell’Ufficio Mobilità in zona Oreto

A causa dell’ulteriore afflusso di mezzi in zona Oreto-Stazione, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo ha deciso di correre ai ripari. Ciò attraverso l’ordinanza 171 del 16 febbraio. Secondo l’atto predisposto dai tecnici, il tratto di via Oreto compreso tra via Francesco La Colla e via Buonriposo è diventato a senso unico di marcia. Posta una chiusura spartitraffico di monte prospiciente via Pietro Spica. Questo per evitare l’attraversamento di via Oreto in quel punto. Proprio su quest’ultima, nell’incrocio con via Buonriposo, la società AMG ha provveduto alla sospensione del semaforo, diventato così lampeggiante. Via Buonriposo, nel tratto da via Oreto fino a via La Colla, è diventata a senso unico in direzione mare.

Invece, nel tratto compreso tra via Oreto e via Giovanni Campisi, via Buonriposo da ora sarà a senso unico verso piazza Guadagna. Cambia pure la viabilità in Via Francesco La Colla, che diventa a senso unico verso via Oreto. La via Luigi Manfredi, infine, cambierà senso di marcia: non si proseguirà piu in direzione Oreto, ma si procederà in senso opposto.

L’apertura dello svincolo di viale Regione, all’altezza di Villagrazia

Il dirigente dell’Ufficio Mobilità Sergio Maneri ha emesso il 23 febbraio un’ulteriore ordinanza con la quale ha disposto l’apertura di un nuovo ingresso in entrata su viale Regione Siciliana, poco prima del sottopasso di via Emily Balch. Due giorni dopo, gli operai del Comune si sono messi al lavoro per tranciare parte del guard rail e consentire così l’accesso alla carreggiata centrale del raccordo. Sul posto, saranno inoltre posti cordoli, al fine di regolare meglio la circolazione stradale.

Permangono invece le regole imposte in precedenza sull’area del ponte Corleone: la bretella laterale rimane a doppio senso di marcia, così come resterà chiuso l’ultimo ingresso in direzione Trapani. Un operazione, quella messa in campo oggi, con la quale gli uffici contano di limitare gli ingressi di mezzi all’interno delle strette strade della III Circoscrizione. Fatto che ha generato imponenti code nei quartieri Villagrazia, Guadagna ed Oreto-Stazione, fra le mille polemiche di commercianti e residenti.