Quasi 900 mila euro a Capaci per trasformare piazzale Croce

In provincia di Palermo nascerà un nuovo parco urbano con annesso “Belvedere”, un’area suggestiva dove poter ammirare il panorama. Ma soprattutto un’area a verde che potrebbe diventare una valvola di sfogo e un riferimento come luogo di ritrovo. Parliamo di Capaci, cittadina alle porte del capoluogo siciliano, che ha appena incassato un finanziamento da quasi un milione di euro.

L’annuncio del sindaco

A dare l’annuncio dell’ennesimo finanziamento agganciato dagli uffici è stato il sindaco Pietro Puccio: “Un altro grandissimo finanziamento è stato concesso al nostro Comune per un nuovo importante progetto – ha detto -. In queste ultime ore ci è pervenuta la splendida notizia che la giunta regionale di governo ci ha concesso un finanziamento di 896.470 euro per la ‘riqualificazione ambientale attraverso la realizzazione di un parco urbano nel piazzale Croce e aree adiacenti’. Si tratta, come è del tutto evidente, della realizzazione del famoso ‘Belvedere’, un intervento notevole su un’area estesa per due ettari e mezzo circa, conforme al nuovo piano regolatore generale”.

Opera di riqualificazione

L’importante opera pubblica verrà finanziata con fondi Fsc, i Fondi Sviluppo e coesione 2021-2027, e consentirà la realizzazione di un importante intervento di riqualificazione di un’area che consente una vista mozzafiato e spettacolare sul sottostante centro abitato, con lo sguardo che si perde all’orizzonte fino all’isolotto. “Ci pare legittimo – sostiene il primo cittadino – esprimere tutta la nostra gioia e la nostra soddisfazione per quest’altro importante finanziamento di un’opera pubblica che siamo certi verrà accolta positivamente dalla cittadinanza; nel contempo, ci pare doveroso ringraziare i nostri solerti ed attenti funzionari comunali, senza il cui supporto alcuni obiettivi non sarebbero stati raggiungibili”.

Altro finanziamento per i ponti

Notizia che fa il paio con quella arrivata nei giorni scorsi di un altro finanziamento e che riguarda i ponti sul torrente Ciachea nel territorio di Capaci, nel Palermitano, che saranno messi in sicurezza e ne verrà realizzato un altro. A seguito di un apposito bando emanato dal ministero dell’Interno, è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune per l’importo di due milioni di euro che riguarda la manutenzione straordinaria dei quattro ponti che attraversano il torrente Ciachea e la creazione ex novo di un quinto ponte. Su queste infrastrutture, alcune delle quali risalenti anche a 50 anni fa, non è stata mai fatta alcuna manutenzione.