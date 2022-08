La giunta regionale da l’ok all’immobile di Giardinello

L’impianto sportivo di Giardinello, nel Palermitano, sarà totalmente ristrutturato grazie ad un corposo finanziamento della Regione. A darne notizia il deputato regionale Mario Caputo che conferma l’importante stanziamento stabilito a favore del Comune che potrà così rilanciare l’immobile a favore della collettività e soprattutto delle società sportive.

I fondi stanziati

“Parliamo di un risultato storico e tanto atteso – ha detto Caputo -. Finalmente il Comune di Giardinello, con l’apprezzamento del progetto da parte della giunta regionale e, grazie all’impeccabile lavoro svolto dall’amministrazione e dagli uffici comunali, potrà usufruire di impianto sportivo valido ed efficiente, attraverso un finanziamento di 1 milione 200 mila euro. È un’attività che ho seguito con particolare attenzione, per cui non posso che esprimere profonda soddisfazione”.

Il via libera della giunta regionale

Il parlamentare di Forza Italia e componente della commissione Attività Produttive all’Ars ha evidenziato che in tal senso c’è stata una deliberazione della giunta di governo. In questi giorni sono stati “apprezzati”, tra le richieste in elenco, anche gli interventi relativi alla struttura sportiva del Comune di Giardinello. “Le opere – afferma il parlamentare – verranno realizzate mediante il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027. Si tratta di opere necessarie a garantire una giusta omologazione dell’impianto che, di fatto, costituiranno un importante atto di rigenerazione urbana dell’intera area”.

Grande attenzione sull’opera

“Quanto ottenuto – ha aggiunto Caputo – è stato possibile grazie alla perseveranza amministrativa che di certo contraddistingue la macchina di governo guidata dal sindaco Antonio De Luca il quale, insieme all’assessore allo Sport Gaspare Di Napoli, a tutti i delegati della giunta e al consigliere Marco Di Benedetto, ha rivolto grande attenzione alla questione, per la quale ho ritenuto opportuno dedicare profondo interesse. Voglio ringraziare l’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Marco Falcone, per la sensibilità dimostrata nei confronti della Città di Giardinello. Ancora una volta – conclude il deputato – l’attività politica propositiva premia il lavoro sinergico tra amministrazioni locali, parlamento e governo regionale”.