POLIZIA MUNICIPALE

Incidente questa mattina in via Lanza di Scalea, in direzione Mondello, a Palermo. Coinvolte ben quattro auto, con due persone che sono rimaste ferite. Portate al “Cervello”, i medici hanno escluso la riserva sulla vita, essendo le loro condizioni non gravi.

Secondo quanto ricostruito dall’infortunistica della polizia municipale, alla base dell’incidente ci sarebbe una manovra errata da parte di una delle vetture, che ha innescato così una vera e propria carambola. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11, e la carreggiata verso Mondello è ancora chiusa, anche perchè in strada c’è stato versamento di olio e di materiale infiammabile. Grossi disagi al traffico.

L’incidente mortale sulla ss121

Incidente mortale ieri pomeriggio sulla Ss121, tra Ponte Cinque Archi e Santa Caterina Villarmosa, nel territorio di Caltanissetta. Un uomo di 62 anni, Mario Rosario La Placa, era a bordo della sua moto quando un cane gli ha improvvisamente tagliato la strada. Il centauro non ha potuto evitarlo e dopo lo schianto con l’animale ha fatto un volo di circa 20 metri.

Inutili i soccorsi

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza ma l’uomo era già deceduto. Sul posto sono

intervenuti i carabinieri. L’uomo, che era meccanico e titolare di una ditta a Caltanissetta, era residente a Santa Caterina Villarmosa.

L’incidente mortale a Natale

Incidente mortale sul lavoro anche a Natale. La tragedia è avvenuta a Licata nell’Agrigentino. Un agricoltore, che nonostante le giornate di festa non poteva permettersi di fermare il suo lavoro, è morto schiacciato da una balla di fieno del peso di 300 chili.

La vittima

La vittima si chiamava Rosario Savaia, aveva 57 anni. L’incidente è avvenuto all’interno della sua azienda agricola in contrada Durrà, zona di campagna che si trova a metà strada tra Licata e Campobello di Licata.

Soccorsi immediati ma inutili

A soccorrere immediatamente l’agricoltore sono stati i parenti che hanno anche lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale e il personale sanitario del 118. L’uomo è stato portato in ospedale dove, però, i medici non hanno fatto altro che constatare il decesso. Per la procura d Agrigento i fatti sono drammaticamente chiari e non sarà necessaria alcuna autopsia

Altra tragedia ma della solitudine a Palermo

La Vigilia di Natale è stata tragica anche in un appartamento di Palermo dove un uomo è stato trovato morto all’interno del suo appartamento. E’ successo ieri sera, un parente della vittima aveva lanciato l’allarme perché da qualche giorno non riusciva più a mettersi in contatto con il suo congiunto. Si ipotizza che la morte sia avvenuta per cause naturali.