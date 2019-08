concorso per titoli e colloquio

Grave carenza di medici in diverse Unità operative complesse e quindi la Direzione strategica di Villa Sofia Cervello lancia un’articolata selezione pubblica, aperta a Dirigenti medici di varie branche.

Via libera al bando di concorso per titoli e colloquio per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi di Dirigente medico a tempo determinato.

Una procedura necessaria per assicurare livelli essenziali di assistenza, considerato che le vecchie graduatorie hanno esaurito la loro efficacia a seguito di una completa utilizzazione o anche perché non si è riuscito a reclutare

personale dalle graduatorie di altre aziende.

I profili professionali richiesti riguardano la Cardiologia, la Cardiologia con competenza in emodinamica, Cardiologia con competenze specifiche in elettrofisiologia/elettrostimolazione, Ematologia ad indirizzo oncologico e Pneumologia, oltre ad una selezione pubblica per un incarico di Dirigente Medico con specializzazione di Medicina legale e delle assicurazioni per l’Unità operativa Affari generali.

Il bando è già stato pubblicato sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it . Scade il 12 settembre.

“Vi sono diverse Unità operative sotto organico che hanno segnalato notevoli difficoltà nel portare avanti la loro attività proprio per la carenza di Dirigenti medici – sottolinea il Direttore Generale Walter Messina. Ecco dunque il via a questa selezione che contiamo di esperire in tempi brevi, in attesa di definire l’iter che ci condurrà prima all’atto aziendale e poi alla nuova dotazione organica e al nuovo piano di fabbisogno del personale”.