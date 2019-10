Domani mattina dalle 11,30 nell’aula magna dell’ospedale dei Bambini di Palermo si svolgerà l’assemblea sindacale di tutto il personale del comparto Arnas Civico. Si parlerà della carenza degli organici, delle turnazioni e delle assunzioni. L’assemblea è promossa da Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials Confsal, Nursind e Nursing Up. La nota porta la firma anche del presidente Rsu, Paradiso e del coordinatore Rsu Aurelio Guerriero. I sindacati discuteranno e promuoveranno iniziative “volte all’indifferibile reclutamento del personale sanitario mancante“.

“La gravissima carenza di personale – dicono i sindacati – determina l’impossibilità di garantire il numero adeguato di operatori per garantire le guardie per quasi tutti i reparti. Il personale ha raggiunto livelli di stress correlati al lavoro insopportabili. Non è più possibile rispettare i limiti imposti dalla normativa e garantire i livelli minimi assistenziali. Questa amministrazione – proseguono i sindacati – non ha alcuna intenzione di implementare l’organico ridotto al lumicino con nuove assunzioni, nel tentativo di dimostrare che sta risparmiando soldi sulla nostra pelle e a discapito dei livelli minimi di assistenza da garantire ai pazienti. Nulla perviene, invece, sul fronte degli investimenti futuri e sul reale dimensionamento del personale necessario a fronteggiare le crescenti richieste del pubblico. L’unico modo per opporci a questo piano dissennato è far sentire forte e chiara la voce dei lavoratori in difesa dei diritti nostri e della cittadinanza. In assemblea si decideranno le ulteriori forme di lotta. Chiediamo l’intervento di tutte le istituzioni che possono e devono avere un ruolo in questa vicenda, promuovendo azioni informative e coercitive per il ripristino della legalità e per il rispetto della normativa vigente, nonché degli indirizzi sia assessoriali che del ministero della Salute”.