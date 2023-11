I controlli sulle strade più pericolose

Autovelox spietati a Carini dove continuano i controlli sugli automobilisti che, sfrecciando sulle strade, mettono a rischio l’incolumità di chi invece rispetta le regole. Sono 36 le multe per eccesso di velocità fatte dal 30 agosto al 30 ottobre con un particolare modello di autovelox, l’autoscan speed. La polizia municipale ha elevato sanzioni per poco meno di 3 mila euro. Nel dettaglio sono 11 gli automobilisti che hanno violato il comma 8 dell’articolo 142 del Codice della strada, superando il limite dei 50 chilometri orari di oltre 10 chilometri orari e non oltre i 40 ai quali è stata notificata una multa da 173 euro ciascuno. Sono stati 25 invece quelli che, avendo superato il limite di 10 chilometri orari, dovranno pagare 42 euro ciascuno.

Dove sono stati eseguiti i controlli

I controlli eseguiti in questi ultimi due mesi hanno riguardato alcune arterie particolarmente pericolose come via don Luigi Sturzo, nella zona industriale, la statale 113 all’altezza della stazione Piraineto e via Mattarella.

Come funziona il sistema

L’autoscan speed è uno strumento, prodotto dalla ditta Maggioli spa, con una tecnologia radar molto versatile e potente, che rileva la velocità di qualsiasi tipo di veicolo e trasmette l’immagine sia alla pattuglia presente sul posto per poter contestare l’infrazione che al comando. Il sistema di controllo si interfaccia direttamente con la parte gestionale della verbalizzazione riducendo i tempi di notifica delle infrazioni. Il supporto tecnologico consente quindi al comando della polizia municipale di gestire l’intero iter amministrativo velocemente azzerando quasi totalmente le possibilità di errore umano.

I dati su Palermo

Anche nella vicina Palermo gli autovelox non hanno dato scampo agli indisciplinati della strada. Nei primi 10 mesi del 2022, secondo i dati forniti dalla polizia municipale, sono stati sanzionati 43.905 veicoli mediante il controllo dei box fissi, con la decurtazione, ai trasgressori, di 80.193 punti dalle patenti. Altri 12.252 veicoli sono stati ripresi dalle apparecchiature mobili e decurtati 38.272 punti. Ben 896 automobilisti sono stati sorpresi col telelaser e sono state contestate immediatamente le sanzioni con la decurtazione di 3.280 punti-patente.

