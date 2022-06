Dalla Regione stanziamenti su Carini e Balestrate

Fondi dalla Regione per due paesi della provincia Palermitana dove incombono problemi di frane e dissesti. Quasi 4 milioni di euro complessivi andranno a Carini e Balestrate per potere mettere in sicurezza delle aree montuose da dove incombe un rischio di distacchi di massi. Entrambi i finanziamenti arrivano dalla giunta regionale che ha approvato il piano di interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, proposto dal presidente Nello Musumeci nella sua qualità di commissario del governo contro il dissesto idrogeologico.

A Carini

Tra gli stanziamenti, circa 110 mila euro vanno a Carini per un “intervento di protezione da caduta massi finalizzata al riuso del nucleo abitativo di contrada Giagaffe nell’ambito dei lavori di consolidamento dei costoni rocciosi di Montagna Longa in zona R4 lato nord”. “Ancora buone notizie dal governo Musumeci – commenta il dirigente regionale di Diventerà bellissima, Luca Tantino – per la nostra Carini: un finanziamento necessario per una delle zone più popolose ed in progressiva espansione quale quella di contrada Giagaffe”.

A Balestrate

A Balestrate arriva un finanziamento aggiuntivo a quello che era stato già stabilito per la messa in sicurezza costone porto: la giunta regionale ha incrementato lo stanziamento a 3 milioni e 750 mila euro. In questo modo tutto il costone soprastante il porto di Balestrate sarà messo in sicurezza. Nello specifico con questi lavori si andrà a eliminare il pericolo dei crolli, potrà essere finalmente portato avanti l’iter per gestione complessiva del porto, sarà possibile pianificare un intervento di recupero generale di Villa Europa e verrà eliminato il problema delle acque bianche all’interno del porto e su via Repubblica.

Il sindaco: “Intervento importantissimo

“Un intervento importantissimo e molto atteso – ha detto il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo – che perseguiamo da anni adesso diventa realtà. Grazie al presidente Nello Musumeci per la grande attenzione verso questo territorio e questo ennesimo finanziamento milionario ne è la dimostrazione concreta. Voglio ringraziare inoltre chi in questi anni ha creduto nell’importanza di questo intervento fin dal 2015 e cioè il deputato regionale Edy Tamajo e il già assessore regionale e commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce”.