Operazione dei Cinofili di Palermo Villagrazia

I carabinieri della compagnia di Carini, con i militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato due uomini carinesi accusati di detenzione di droga. Nel corso di due perquisizioni ad un uomo di 48 anni, che si trovava già ai domiciliari, sono stati trovati 58 grammi di hashish e vario materiale da pesatura e confezionamento. Mentre ad un altro di 42 anni sono stati trovati oltre 130 grammi tra cocaina e marijuana, materiale per il confezionamento nonché la somma in denaro contante di circa 500 euro.

Droga inviata in laboratorio

La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi per le sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo, per gli accertamenti qualitativi e quantitativi. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo.

La casa disabitata…in apparenza

Carini si è dimostra nel tempo città crocevia dello spaccio, dove spesso si sono registrati ingenti flussi di sostanze stupefacenti. Nel febbraio scorso l’ennesimo blitz della polizia che ha scoperto una centrale dello spaccio in una casa apparentemente disabitata. L’operazione messa a segno proprio a Carini, nel Palermitano. In manette una donna. Ad essere stato sequestrato un chilo di droga. La presunta pusher, non appena ha visto i poliziotti, ha lanciato un sacchetto sotto una vettura. Gli agenti hanno trovato dentro 170 grammi di marijuana. In questa casa in cui abitata, che all’apparenza appariva disabitata, c’erano altri 170 grammi di hashish, 600 grammi di marijuana due bilancini di precisione. Trovati inoltre taglierini e sacchetti per il confezionamento. Gli agenti hanno avuto il fiuto notando l’imbarazzo di questa donna, da poco uscita da un edificio, con in mano un sacchetto di stoffa. Da qui sono risaliti alla casa dello spaccio.

L’arresto di due anziani

Sempre i carabinieri di Carini hanno arrestato una coppia di pensionati di 69 e 66 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati bloccati durante un normale controllo stradale sulla statale 113 ad Isola delle Femmine. Dall’auto arrivava un fortissimo odore di marijuana. Nel corso del controllo sotto le coperte nei sedili posteriori sono stati trovati mezzo chilo di hashish, 200 grammi di marijuana e 1200 euro in banconote.

