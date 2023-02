Il blitz della polizia a Carini

Blitz della polizia che scopre una centrale dello spaccio in una casa apparentemente disabitata. L’operazione a Carini, nel Palermitano. In manette una donna.

L’operazione della polizia di Partinico

Ad operare gli agenti del commissariato di Partinico che hanno arrestato una donna residente a Carini e sequestrato un chilo di droga. La presunta pusher, non appena ha visto i poliziotti, ha lanciato un sacchetto sotto una vettura. Gli agenti hanno trovato dentro 170 grammi di marijuana. In questa casa in cui abitata, che all’apparenza appariva disabitata, c’erano altri 170 grammi di hashish, 600 grammi di marijuana due bilancini di precisione. Trovati inoltre taglierini e sacchetti per il confezionamento. Gli agenti hanno avuto il fiuto notando notato l’imbarazzo di questa donna, da poco uscita da un edificio, con in mano un sacchetto di stoffa. Da qui sono risaliti alla casa dello spaccio.

L’arresto nel Siracusano di qualche giorno fa

Le donne spesso sono finite nelle cronache dello spaccio di droga in Sicilia. Appena qualche giorno fa nel Siracusano la polizia ha arrestato una donna di 52 anni, Maria Nicosia, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. Il gip del tribunale di Siracusa ha disposto la sua scarcerazione qualche giorno dopo al termine dell’udienza di convalida perché non aveva precedenti penali. Al termine della perquisizione, nella sua abitazione, in via Italia, gli agenti della Squadra mobile hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga. Circa 3 chili tra cui cocaina in pezzi solidi, marijuana ed hashish.

Altro arresto a Rosolini

Nel mese di dicembre scorso protagonista ancora la provincia Aretusea. I carabinieri hanno arrestato una donna di 50 anni, Giovanna Blanco, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Il blitz è scattato nell’abitazione della presunta spacciatrice, a Rosolini, e quando ha visto i militari avrebbe provato a disfarsi della droga sistemata sul tavolo della cucina e in altre parti dell’appartamento. Ma è stata bloccata dai carabinieri che hanno recuperato gran parte della droga.