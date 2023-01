in via amato, a siracusa

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno arrestato un uomo di 42 anni, siracusano, con precedenti penali, per traffico di droga.

La droga nella colombaia

Avrebbe smerciato stupefacenti in via Santi Amato, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa. Aveva nascosto il suo tesoro dentro una colombaia, come svelato dalla polizia al termine della perquisizione. Sono stati rinvenuti 39 dosi di hashish, 39 dosi di cocaina e 22 dosi di crack. La droga era già suddivisa e pronta per essere venduta agli assuntori della zona. L’uomo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria

è stato posto ai domiciliari.

Blitz in via Algeri

Nella giornata di ieri, gli agenti della Questura hanno portato a termine un’altra operazione antidroga, questa volta in via Algeri, anch’essa area di spaccio. E’ stato arrestato un uomo di 36 anni, trovato in possesso di alcuni involucri contenenti sostanze stupefacenti (3,9 grammi di crack e 5,45 grammi di cocaina), nonché du una somma di denaro in

contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Droga in ascensore

Nel corso dell’operazione, è stato rinvenuto, sopra la cabina dell’ascensore dello stabile, altro stupefacente (152 grammi di crack in pezzi interi e dosi singole, 28,8 grammi di cocaina, 100,76 grammi di marijuana e 45,30 grammi di hashish), e del materiale per il confezionamento della droga: l’uomo è agli arresti domiciliari.

La videosorveglianza in casa

Inoltre, un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato perché, all’interno della sua abitazione, è stato trovato e sequestrato un impianto di videosorveglianza, utilizzato per l’attività di spaccio,

che inquadrava sia le parti esterne dell’edificio che le scale condominiali. Nella circostanza, il giovane è stato denunciato anche per minacce gravi a pubblico ufficiale poiché, nel corso dell’operazione di polizia, minacciava i poliziotti.