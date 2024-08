Da sabato 10 agosto sosta a pagamento anche in zona Baglio, a Carini. Il servizio, in seguito a una gara, è stata affidato in concessione alla ditta Telereading. Dallo scorso mese di maggio le strisce blu sono attive in centro storico (zona A), a Piano Agliastrelli (zona B) e a Villagrazia (C). L’amministrazione ha deciso di estendere il servizio in zona Baglio e per l’esattezza in via Cristoforo Colombo, tratto compreso da via Iccara a via Piraineto.

Le strisce blu

Le strisce blu saranno attive tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 24. Ecco le tariffe: 30 minuti 0,5 cent; un’ora 1 euro, intera giornata 9 euro.

Dove sarà possibile acquistare i ticket e gli abbonamenti. Sarà possibile pagare tramite parcometri e app EasyPark. Gli abbonamenti saranno acquistabili nell’ufficio della Telereading in corso Garibaldi n. 290 (orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 19) o tramite app. Per maggiori informazioni relative al servizio di sosta a pagamento scrivere all’indirizzo email carini@iotparking.it.

La pulizia straordinaria a Carini

Pulizia straordinaria in notturna della fascia costiera di Carini, purtroppo attanagliata dal vergognoso malcostume dell’abbandono di rifiuti indifferenziati a bordo strada.

Dalle 3 gli operatori ecologici hanno ripulito via Cristoforo Colombo, il Baglio dei Pescatori, via Peonie e via Vespucci. L’intervento è ancora in corso e andrà avanti sino al raggiungimento dei limiti di conferimento in discarica autorizzati. Contestualmente questa mattina all’alba sono state create alcune “ecopiazzole” che renderanno più agevole differenziare i rifiuti sul lungomare Cristoforo Colombo e in zona Baglio.

Il sindaco di Carini, “Installate eco postazioni con videosorveglianza”

“Dato che c’è ancora tanta (troppa) gente – denuncia il sindaco Giovì Monteleone – che continua a usare il litorale come fosse una discarica dove gettare immondizia indifferenziata, invece di separare i rifiuti e conferirli gratuitamente davanti le proprie abitazioni o nel Centro Comunale di Raccolta di via Archimede, abbiamo deciso di installare in via sperimentale diversi carrellati colorati, più le campane verdi, in alcuni punti sensibili del territorio; eco postazioni sotto videosorveglianza continua”.