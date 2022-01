Tantino (DB): "I dati smentiscono"

“Carini patria dei no-vax? Una insopportabile bugia!”, così Luca Tantino, componente della Direzione regionale di #DiventeraBellissima, il movimento politico del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, respinge al mittente le accuse mosse dal servizio andato in onda ieri, 6 gennaio, a “Pomeriggio 5“, il programma di approfondimento in onda su Canale 5.

Il servizio delle polemiche

Nel corso del servizio dell’Epifania in onda su “Pomeriggio 5” (IL VIDEO QUI), in poco più di un minuto, sostiene l’esponente di DB, “è stata nuovamente offesa la nostra Comunità – scrive su Facebook il carinese Tantino – La giornalista (davanti all’hub vaccinale del centro commeciale Poseidon che traboccava di gente responsabilmente in fila per il vaccino) ci ha definiti “maglia nera” nazionale delle vaccinazioni. Nulla di più falso. La gente di Carini in generale sta affrontando con scrupolo e coscienza la campagna vaccinale”.

“Insopportabili accuse”

“E adesso – prosegue Tantino – sta diventando per davvero insopportabile questo assurgere agli onori della cronaca per fatti che non ci rappresentano e nei quali non ci riconosciamo!

Riporto le parole del nostro Presidente della Regione sull’andamento delle vaccinazioni in Sicilia: “Dai dati del Bollettino settimanale Dasoe del 6 gennaio si evince come la campagna vaccinale in Sicilia stia facendo registrare un’altissima percentuale di adesione da parte della popolazione. Anche l’inizio del 2022 ha visto un progressivo aumento di vaccinati in tutte le fasce d’età, con un vero e proprio boom di prime dosi tra i giovani e un forte incremento delle terze dosi. Ecco: Carini è pienamente inserita in questo trend positivo regionale”.

Secondo i dati infatti, nel comune alle porte di Palermo i vaccinati sarebbero l’83% della popolazione. Quasi il 27% ha ricevuto invece la terza dose.

“Telefonare a Canale 5”

“Fossi stato la massima autorità sanitaria in Città – scrive Tantino – avrei approfittato della diretta per telefonare, fornire i dati veritieri sulla percentuale dei vaccinati e pretendere le scuse per conto di un’intera cittadinanza che non merita (ancora una volta) di essere schiaffata sulla ribalta nazionale con notizie totalmente false… Continuiamo a vaccinarci, riguardiamo i nostri anziani. Ancora uno sforzo per uscirne tutti insieme!”.