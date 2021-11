La decisione dopo numerosi tamponi positivi

Il sindaco di Carini Giovì Monteleone ha deciso per la chiusura di alcuni plessi scolastici in seguito all’aumento esponenziale di casi di positività al covid. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la comunicazione del commissario covid di Palermo con la quale si parlava di un aumento dell’incidenza della prevalenza dei casi di positività in alcune classi dell’istituto comprensivo “Renato Guttuso”. Nella stessa nota si dava il parere favorevole per permettere al sindaco di adottare eventuali misure di contenimento del contagio.

La decisione

“In considerazione di questa nota e sentita la dirigente scolastica – afferma Monteleone – ho ordinato cautelativamente la sospensione dell’attività didattica del plesso centrale di via Ischia, del plesso Vanni Pucci di via Nazionale e del plesso Prestigiacomo al Bivio Foresta fino a nuova disposizione. Ho anche disposto la sanificazione dei locali oggetti di contagio ad opera dell’ufficio comunale d’igiene ambientale”.

I numeri

Seppur non è specificato nulla nell’ordinanza, i contagi sono in totale 25 secondo quanto si apprende dal Comune. Si tratta di casi quasi tutti asintomatici. Nei prossimi giorni l’Usca sarà nella palestra del plesso di via Ischia per eseguire uno screening generale di tutti gli alunni frequentanti l’istituto.

I genitori del plesso “Mazzarella” protestano

Il primo cittadino ha utilizzato la sua bacheca facebook per comunicare la decisione. Alcuni genitori del plesso “Mazzaraella” lamentano l’esclusione dalla lista delle chiusure: “Il plesso Mazzarella – scrive la mamma di un alunno che frequenta questa scuola che si trova a Villagrazia di Carini – fa parte della ‘Renato Guttuso’, cosa ha di diverso dagli altri? Facciamo parte dello stesso plesso con bambini che hanno fratelli o sorelle negli altri plessi. Cosa hanno i nostri figli di diverso?”.

I soliti commenti dei negazionisti

La bacheca però è anche inondata di commenti dei soliti negazionisti. Sono diversi gli utenti che scrivono espressamente che il covid in realtà non esiste, che si tratta di “normale influenza”. “I bambini – si legge tra i commenti – sono i primi ad avere il primo raffreddore invernale, ora usano la scusa del covid per fare andare avanti la vaccinazione dei più piccoli quando invece è un semplice raffreddore. Chi ha bambini piccoli lo sa che minimo una volta l’anno fanno l’aerosol per una piccola bronchite o per il muco, ora hanno tutti il covid. Fatalità, niente più influenza”. Inevitabile anche la tesi “complottista”: “Stanno sterminato la popolazione, questo è il loro scopo – scrive un altro utente nella bacheca del primo cittadino -. Uccidere, impoverire, comandare, controllo stile cinese con il green pass. Controllo delle menti, dissociazione tra vaccinati e non, uccidere tutti i valori, le culture, la religione ecc ecc”.