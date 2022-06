Nasce al municipio di Carini e si occuperà di rigenerazione urbana

Per gestire specificatamente i fondi del Pnrr nasce al Comune di Carini una nuova struttura burocratica all’interno dell’organigramma che compone l’ente locale. Ad essere stata istituita la Ripartizione X che si andrà ad occupare dell’ambito della cosiddetta rigenerazione urbana, quindi tutto quel che concerne l’ondata di finanziamenti collegati al Pnrr per cui Carini si è già candidata con diversi progetti.

Su cosa si punta

Riqualificazione del centro storico e rigenerazione urbana. Sono i 2 assi sui quali punta l’amministrazione comunale di Carini, tanto da aver creato appositi uffici, la X Ripartizione, sotto i quali riunire anche le funzioni legate all’informatica. In questo modo si vanno a monitorata con maggiore specificità due ambiti che sono relativamente nuovi per la pubblica amministrazione.

Obiettivo sull’efficienza

“L’efficienza della macchina comunale è uno dei problemi da affrontare giornalmente – dice l’assessore al Personale Vito Bortiglio – dall’ultimo dei dipendenti, ma si fa solo per dire, al vertice dell’amministrazione comunale, siamo tutti impegnati per rendere il servizio reso ai cittadini il più efficiente possibile. Ma non basta. Se vogliamo puntare ad una migliore efficienza dobbiamo attrezzarci e per farlo, nell’attesa dei concorsi banditi per la nuove assunzioni, ci siamo dotati di una nuova risorsa apicale posta a capo di un nuovo ufficio al quale abbiamo affidato l’elaborazione di progetti per la riqualificazione del centro storico e della rigenerazione urbana. Si tratta di una scelta innovativa che si pone l’obiettivo di armonizzare i luoghi e di dare risposte ai tanti cittadini che vivono e amano il centro storico”.

Le specifiche competenze

D’accordo con l’intera giunta, coadiuvato dall’assessore al Personale, l’amministrazione carinese guidata dal sindaco Giovi Monteleone ha istituito una nuova ripartizione con specifiche competenze alle aree verdi, ai parchi, alla rigenerazione urbana, valorizzazione del centro storico, all’informatizzazione ed assunta a tempo determinato dal capo ripartizione, cui è stata affidata la guida per 3 anni, l’architetto Francesca Anania.