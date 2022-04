Aperto il cantiere in via Magellano a Carini

A Carini al via i lavori in via Magellano alla condotta fognaria. L’Amap, la società che gestisce il servizio idrico e fognario in città, ha aperto il cantiere per ripristinare la rete ed evitare gli sversamenti, come accaduto anche di recente. In via di risoluzione, quindi, un grave disservizio che causava anche un rischio igienico sanitario. Il collegamento tra la fognatura e l’impianto di sollevamento della rotonda è ripristinato.

A cosa sono serviti gli interventi

I lavori eseguiti da Amap hanno consentito di eliminare un sistema obsoleto di tubazioni e valvole, che di fatto strozzavano gli ingressi nella vasca, provocando frequenti fuoriuscite di liquami sulla sede stradale.

Il sindaco: “Scelta giusta”

“Finalmente – ha commentato il sindaco Giovì Monteleone – un altro problema strutturale è stato risolto grazie all’intervento richiesto al Foam Servizio Fognario di Amap. Un altro segno della corretta scelta ponderata di avere un soggetto imprenditoriale con le capacità tecniche e ingegneristiche in grado di affrontare e risolvere i guasti e le insufficienze di un’impiantistica vecchia di decenni, cui a suo tempo sono state cedute le reti. Sono interventi e lavori come quello In via Magellano, in fase di completamento, che consentono di risolvere, come in questo caso, gravi disservizi e situazioni di rischio igienico sanitario”.

Interventi anche alla rete idrica

Di recente sono stati realizzati anche i lavori di “ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione” in diverse vie del comune di Carini. I lavori sono realizzati nell’ambito dell’accordo quadro che l’azienda ha stipulato con l’impresa Damiga di Alcamo per interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento di tratti di rete idrica di distribuzione nei comuni della provincia, ed hanno un costo complessivo di 245 mila euro.

Lavori in 1.600 metri di condotte

“Complessivamente – spiegano dall’Amap – si interverrà su circa 1.600 metri di condotte di distribuzione che saranno del tutto sostituite con nuove tubazioni mentre si procederà anche all’installazione di misuratori di portata, nuovi scarichi e saracinesche per il controllo dei flussi. Ad essere interessate sono alcune vie del centro abito e segnatamente le vie Pirandello, Palermo, Torretta, Garibaldi e Piemonte. La data di ultimazione dei lavori, compreso il ripristino definitivo del manto di usura stradale, è prevista a fine maggio”.