l'iniziativa il 18 febbraio ai cantieri culturali della zisa

Anche il Comune di Palermo festeggia il Carnevale 2023 e lo fa con l’iniziativa “Dai Quartieri ai Cantieri” che si terrà sabato 18 febbraio dalle 9 alle 13.

Quartier generale dei festeggiamenti saranno i Cantieri culturali della Zisa.

Una manifestazione pensata e organizzata soprattutto per i bambini. A partecipare, come si legge sul sito del Comune di Palermo, scuole, parrocchie, associazioni culturali e sportive, in tutto 83 enti che animeranno la giornata di festa.

Il programma

Il programma della giornata prevede alle ore 9 l’inaugurazione di un murales in piazza Ingastone, nel quartiere Zisa. A seguire, partenza di una colorata e allegra marcia fino al Parco della Zisa.

Dalle 10, grande festa presso i Cantieri Culturali della Zisa con laboratori e momenti creativi.

Lagalla e Pennino: “Una manifestazione di condivisione e festa”

“Una manifestazione di condivisione e di festa in occasione del Carnevale – dicono il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche sociali Rosalia Pennino – che coinvolge i numerosi minori provenienti da tutti i quartieri della città con laboratori, esibizioni, cultura, musica e sport. Sulla scia di quanto è stato fatto nei quartieri durante le festività natalizie, anche questo momento è finalizzato al coinvolgimento delle molteplici realtà della città”.

Momento di inclusione sociale

E ancora: Per questa ragione, ringraziamo tutte le associazioni e i soggetti che stanno condividendo con il Comune i progetti e le iniziative di inclusione sociale, realizzati grazie all’utilizzo dei fondi della Legge 285 del 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e dei fondi D. L. 73 del 2022 art 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa). Rivolgiamo i nostri ringraziamenti all’Amat, che metterà a disposizione nella mattinata di sabato alcuni scuolabus, Reset, Rap ed i colleghi assessori della Giunta per la collaborazione volta alla riuscita dell’evento”.

Scuolabus per condurre i bambini alla festa

Infine una comunicazione di servizio: “Per favorire gli spostamenti dei bambini che parteciperanno all’evento saranno disponibili diversi scuolabus presso i centri commerciali Forum e Conca d’Oro e nel quartiere Arenella, che li condurranno presso i Cantieri culturali della Zisa”.

