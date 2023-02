il tema di quest'anno è "l'isola che non c'è"

Domani, venerdì 17 febbraio alle ore 9:30 dal plesso della Direzione Didattica statale Aristide Gabelli (via Eugenio l’Emiro n.30) partirà una sfilata in maschera per le vie del quartiere Zisa di Palermo.

Il colorato corteo fino ai giardini del Castello della Zisa

Una mattinata di festa che ravviverà il quartiere con musica, balli, sfilata di maschere e animazione. Il colorato corteo arriverà fino ai giardini del Castello della Zisa dove grandi e piccini concluderanno una mattinata di festa. La sfilata si concluderà intorno alle ore 13:00.

L’evento nato dalla collaborazione tra diverse realtà e scuole

L’evento si svolge in collaborazione con l’ARS e la V circoscrizione del Comune di Palermo, le scuole del territorio (Scuola A. Gabelli, I.C. A.Ugo, I.C.S Lombardo Radice e il Centro Diaconale Istituto Valdese), associazioni appartenenti alla Comunità Educante Zisa-Danisinni e i comitati di quartiere come Antudo. L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di dare forza alla rete di realtà presenti nel quartiere della Zisa.

Il tema “L’isola che non c’è” e a cosa fa riferimento

Quest’anno il tema scelto è “L’isola che non c’è”, con un forte richiamo alla nostra terra, la Sicilia, spesso martoriata da carenza di servizi necessari per le comunità che la abitano.

I diritti spiegati attraverso cartelloni e maschere

I bambini e le bambine sfileranno per il quartiere esplicitando i diritti che vorrebbero garantiti attraverso i cartelloni, le maschere e i pensieri che hanno realizzato grazie ai laboratori di avvicinamento alla data.

La quarta edizione, un momento di gioia e libertà

Giunti alla quarta edizione del Carnevale della Zisa, anche quest’anno la sfilata sarà un momento di gioia e di libertà in cui bambini e famiglie potranno divertirsi tra maschere, colori e musica.

