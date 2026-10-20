Nuova protesta giovedì prossimo degli agricoltori dell’Agrisat davanti all’Ars. L’associazione manifesterà dalle 9 di mattina con un furgone carico di grano, peperoni, pomodori, ortive, uva, latte, olio per chiedere interventi contro il caro carburanti che continua a mettere in difficoltà famiglie e imprese.

“L’assessore all’agricoltura ad oggi non si è assunto nessuna responsabilità, non ci ha dato nessun cenno di disponibilità, nessun riscontro alle nostre segnalazioni sulla questione agricoltura – dicono i rappresentanti dell’associazione – La politica e l’assessore all’ agricoltura devono dirci come andare a lavorare i campi da domani mattina, non ci servono misure a lunga scadenza, ma provvedimenti immediati per salvare la prossima stagione agraria e potere fornire alla gente i prodotti salubri provenienti dalla nostra agricoltura.

La politica, l’assessore al ramo deve assumersi le responsabilità che derivano dal ruolo che ricopre. Saremo senza trattori perché ciò non è consentito dalle normative vigenti, ma se non avremo ulteriore risposte, siamo propensi a scendere nuovamente sulle strade e stavolta bloccare completamente il traffico veicolare”.