Aveva appena 17 anni il ragazzo morto nel tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 19 ottobre, sul lungomare Dante Alighieri a Trapani.

Viaggiava in sella a uno scooter 125 insieme a una ragazza di 14 anni, rimasta gravemente ferita e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Entrambi indossavano il casco, ma le protezioni non sono bastate a evitare le conseguenze del violentissimo impatto.

La Polizia Locale sta cercando di ricostruire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30, all’altezza dell’hotel Punta Tipa, mentre i due giovani percorrevano il lungomare in direzione Erice.

Secondo una prima ricostruzione, il diciassettenne avrebbe improvvisamente perso il controllo dello scooter, andando a schiantarsi contro il marciapiede sulla destra della carreggiata.

L’urto è stato particolarmente violento. I due ragazzi sono stati sbalzati dalla moto, finendo rovinosamente sull’asfalto.

I primi soccorritori hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Il ragazzo, che presentava ferite molto serie, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove i medici hanno tentato di rianimarlo.

Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato inutile. Il cuore del diciassettenne ha cessato di battere nonostante gli sforzi del personale sanitario.

La ragazza di 14 anni operata d’urgenza

Restano gravi anche le condizioni della quattordicenne che viaggiava con la vittima. La giovane ha riportato diverse lesioni ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Trapani. Secondo le prime informazioni, i medici sono intervenuti per trattare le ferite riportate nell’impatto.

Le sue condizioni continuano a essere seguite con grande attenzione dal personale sanitario.

Le telecamere dell’hotel potrebbero chiarire la dinamica

Sono ancora diversi gli interrogativi sull’incidente. Perché il diciassettenne ha perso il controllo dello scooter? C’è stato un ostacolo improvviso? Una manovra per evitare qualcosa? Oppure una perdita di equilibrio?

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Gli agenti della Polizia Locale di Trapani hanno effettuato i rilievi sul luogo dello schianto e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno dell’hotel Punta Tipa.

I filmati potrebbero rivelarsi determinanti per ricostruire la sequenza degli eventi e chiarire le cause dell’incidente.

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi elementi che indichino il coinvolgimento di altri veicoli, ma gli investigatori stanno ancora lavorando per verificare ogni circostanza.

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade del Trapanese

La morte del diciassettenne ha suscitato profondo dolore a Trapani. Una passeggiata in scooter, in un pomeriggio di sole sul lungomare, si è trasformata in tragedia.

Una vita spezzata a soli 17 anni e una ragazzina di 14 anni ancora in ospedale, alle prese con le conseguenze di un incidente gravissimo.

Mentre proseguono gli accertamenti della Polizia Locale, resta il dolore per l’ennesima giovane vittima della strada in provincia di Trapani.