Abbattere il muro dell’insularità e garantire agli studenti delle isole minori le stesse opportunità formative dei loro coetanei. Dopo l’intervento a favore di Lampedusa e Linosa, la Regione Siciliana estende il suo sostegno anche a Pantelleria, in provincia di Trapani.

Un decreto firmato dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, guidato da Mimmo Turano, assegna infatti un contributo di 102mila euro per l’anno scolastico 2026-2027 al progetto “S.O.S – Scuola oltre lo scoglio”.

A chi vanno i fondi e come verranno usati

Beneficiario del finanziamento è l’istituto omnicomprensivo “V. Almanza – A. D’Ajetti” di Pantelleria, realtà scolastica che accoglie l’intero ciclo di studi sull’isola, dalla scuola dell’infanzia fino agli istituti superiori.

Le risorse serviranno a coprire e abbattere i costi degli spostamenti, consentendo così agli alunni di prendere parte a viaggi d’istruzione, attività culturali, percorsi formativi ed esperienze educative sulla terraferma, spesso precluse o rese proibitive proprio dagli elevati costi di trasporto legati alla condizione geografica dell’isola.

Turano: “La distanza non sia mai un limite alla crescita”

“Dopo le Pelagie – afferma l’assessore Mimmo Turano – sosteniamo anche la scuola di Pantelleria, perché siamo convinti che la distanza geografica non debba mai rappresentare un limite alle opportunità di crescita e formazione dei nostri studenti. Il governo Schifani ha messo in campo diversi interventi per contrastare l’isolamento geografico e superare i limiti derivanti dalla condizione di insularità, con particolare attenzione alle realtà scolastiche delle isole minori”.

“Sostenendo il progetto ‘S.O.S. – Scuola oltre lo scoglio’ – conclude l’esponente della giunta regionale – contribuiamo ad abbattere i costi degli spostamenti, che spesso rappresentano un ostacolo alla partecipazione degli studenti ad esperienze culturali ed educative sulla terraferma. Vogliamo garantire pari opportunità educative e di accesso alla cultura a tutti gli studenti siciliani, rafforzando il ruolo della scuola come presidio fondamentale di crescita, inclusione e sviluppo dei territori”.

Il progetto “Scuola oltre lo scoglio” in pillole