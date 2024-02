Il governatore dell’Isola “Accolto appello di tanti studenti”

“Noi aumenteremo gli sconti per tutti i siciliani che dovranno raggiungere le città del nord, non soltanto quindi Roma o Milano ma coloro i quali dovranno da quegli aeroporti venire in Sicilia”. Lo ha spiegato il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, presentando le novità del turismo regionale alla Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso alla Fiera di Milano.

“Abbiamo accolto l’appello di tanti studenti che non vivevano a Roma e a Milano, abbiamo la disponibilità finanziaria regionale per farlo. Quella contro il caro voli è una battaglia che ci ha visto sempre compatti come Regione – ha proseguito – noi abbiamo fatto tanto, abbiamo annunciato e confermiamo qui che a breve applicheremo questi sconti anche a tutti coloro che raggiungeranno il nord, abbiamo tanti studenti a Bologna, Torino, Firenze che non hanno potuto usare questo bonus. Ma saremo in grado prima di Pasqua di estendere questo sconto a tutto il Nord”.

L’allarme nei giorni scorsi, “Rischio aumento per Pasqua”

Nei giorni scorsi, il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Giù la maschera su Radio1 Rai sottolineò: “Ci siamo fatti carico del problema del caro voli. Abbiamo denunciato all’Antitrust l’esistenza di un cartello e la Sicilia con propri oneri sta realizzando una politica di sconti per le rotte verso Roma e il Nord, che estenderemo. Ora stiamo realizzando sconti fino al 50% per i movimenti da e verso il nord: per ora riguardano solo le tratte da Palermo e Catania a Roma e Milano, ma siamo pronti a estenderli ad altre città”.

Ternullo, “Auspichiamo buon risultato su sconti per siciliani”

“Auspichiamo che gli ulteriori sconti per i siciliani che sono costretti a fronteggiare il caro voli, annunciati dal presidente della Regione Sicilia Schifani, abbiano un buon risultato e possano rispondere alle esigenze di tanti nostri giovani che studiano fuori sede e che per raggiungere le università sono costretti ad affrontare spese consistenti. I siciliani continuano a scontare una condizione ancora troppo penalizzante sul fronte dei collegamenti con il resto del Paese”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

