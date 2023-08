“Da mesi ormai stiamo portando avanti la nostra battaglia contro il caro voli. Non possiamo che considerare, dunque, l’intervento del Consiglio dei ministri, da noi più volte sollecitato, un importante passo avanti per garantire ai siciliani, e ai viaggiatori in generale, il diritto a raggiungere l’Isola senza dover pagare cifre elevatissime. Apprezziamo la sensibilità dimostrata dal governo nazionale per una problematica che penalizza fortemente i siciliani e il settore turistico dell’Isola”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito alle misure appena varate dal governo nazionale contro il caro voli da e per le isole.

“Dopo le nostre denunce all’Antitrust, gli esposti alla magistratura e alla luce di questo nuovo provvedimento, spero che adesso anche i singoli vettori dimostrino responsabilità abbassando i prezzi – aggiunge il presidente – Continueremo senza sosta a lavorare, nell’interesse dei siciliani, come abbiamo fatto in questi mesi raggiungendo traguardi significativi come l’introduzione di un terzo vettore sulle tratte Catania-Milano e Palermo-Roma”.

Cuffaro: “Adesso stop alla speculazione che penalizza la Sicilia”

“La Democrazia Cristiana riconosce il lavoro del governo e apprezza il provvedimento del CdM che tende a regolarizzare le tariffe aeree da e

per la Sicilia. Anche oggi, 7 luglio, mentre era in corso il Consiglio dei Ministri, un volo da Roma a Palermo costava 500 euro, mentre da Roma a Milano solo 100 euro.

E per la Sardegna, i residenti pagano da Roma a Cagliari 70 euro. Con il provvedimento odierno del CdM dovrà finire questa vergognosa speculazione che penalizza tutti, comprese le imprese che vivono di turismo e che con il caro voli perdono competitività rispetto ad altre aziende che si trovano in località più economiche da raggiungere. Chiediamo vengano equiparati i criteri dell’insularità siciliana a quelli che si applicano ai residenti della Sardegna”. Lo dichiara il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro.

I provvedimenti del governo nazionale

Stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali da e per le isole durante un periodo di picco di domanda e se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media. E’ quanto stabilito dal decreto asset approvato stasera dal Consiglio dei ministri per contrastare il caro voli, che introduce anche il divieto per le compagnie aeree di fissare le tariffe in base alla profilazione web o al modello di dispositivo utilizzato.

Il no delle compagnie aeree

Si agita invece il fronte delle compagnie aeree, a cui non va giù la misura per calmierare i prezzi. Secondo Aicalf, l’associazione che riunisce le compagnie low cost, «crea un pericoloso precedente». Mentre per Assaereo e Ibar, che rappresentano rispettivamente i vettori italiani (tra cui Ita Airways) e quelli che operano in Italia, si tratta di misure in contrasto con le norme europee e che arrivano – è l’accusa al governo – «in assenza di un preventivo confronto».

Romano: “Parziale ma significativa risposta”

‘Il governo interviene in modo energico su più fronti per sostenere imprese e famiglie, al fianco dei consumatori e dei correntisti – commenta il siciliano Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati alla Camera dei deputati -. Il decreto del Consiglio dei ministri infatti, da una parte, scende in campo apertamente sul caro voli, fornendo una parziale ma significativa risposta al dramma dei biglietti aerei dai prezzi altissimi che penalizza il turismo siciliano, già alle prese con i danni dovuti al dramma degli incendi. Era ciò che abbiamo chiesto più volte in sede parlamentare con interventi e proposte, consapevoli che i collegamenti aerei, per il loro carattere strategico e per la loro utilità sociale, non possano subire tout court le mere logiche di mercato”.

Della stessa importanza, secondo Romano, anche il tema degli extra profitti delle banche. “Una norma di equità sociale – aggiunge – con un prelievo agli istituti di credito limitato al 2023 e che finanzierà gli aiuti per i mutui prima casa e il taglio delle tasse. Viene così implicitamente riconosciuta la nostra battaglia contro l’innalzamento dei tassi della Bce che ha causato un assurdo aumento del costo del denaro per famiglie e imprese che si sono viste ridurre drasticamente il loro potere d’acquisto”.

