Carrozze abusive cariche di turisti trainate da cavalli sotto il sole in disprezzo di ogni regola. E’ quanto denuncia l’associazione Ada che ha inviato, questa mattina, due segnalazioni al Comune di Palermo denunciando situazione di illegalità, almeno secondo i volontari dell’associazione animalista che conducono una battaglia in difesa dei cavalli.

Segnalazioni al porto e in via Maqueda

Le segnalazioni riguardano la zona del porto di palermo, principalmente, ma anche la centralissima via Maqueda, area per lo più pedonale.

Il testo della segnalazione dell’associazione Ada in via Maqueda è questo “Si segnala la solita carrozza abusiva (fatta allontanare 2 volte, ieri mattina) in via Maqueda. Visto il reiterato atteggiamento del vetturino, e dato che si trova sprovvisto di licenza per il servizio sarebbe opportuno il sequestro della carrozza e la verifica dello stato di salute del cavallo a mezzo veterinari Asp, esami del sangue, verifica chip e contestualmente verifica codice stalla pena sequestro dello stesso cavallo”.

Di fatto l’associazione sostiene di avere già effettuato delle verifiche che spettano, però, alle forze dell’ordine e dunque la certezza che si tratti realmente di “abusivo” non può esserci.

Ben 4 carrozze al porto

Abusive vengono considerate da Ada anche quattro fra le carrozze al porto di palermo che attendono i turisti che scendono dalle navi. Anche in questo caso il tono della mail di segnalazione è perentorio: “La presente per segnalare circa 4 carrozze abusive cariche di turisti nonostante sia presente la pattuglia della polizia municipale. Si prega di intervenire immediatamente sequestrando e multando gli abusivi”.

Polemica annosa

La polemica sul benessere animale e sull’uso delle carrozze trainate da cavalli a Palermo è annosa. Gli animalisti vorrebbero che l’intero sistema fosse reso illegale o comunque che non fosse consentita la circolazione dei mezzi a trazione animale per la maggior parte dell’estate in base alle temperature per salvaguardare i cavalli

Like this: Like Loading...